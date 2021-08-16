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Вслед за Италией и Грецией огонь охватил любимый курорт украинцев: туристов срочно эвакуируют

Сотни людей эвакуированы в Испании из-за масштабных лесных пожаров

сегодня, 11:55
Автор:

Хмільовська Інна

В Испании эвакуируют людей из-за лесных пожаров. Около 800 человек эвакуировали из двух регионов, при этом чрезвычайно засушливые условия увеличивают риск возникновения новых пожаров. Об этом сообщает агентство АР.

Вслед за Италией и Грецией огонь охватил любимый курорт украинцев: туристов срочно эвакуируют

Пожар в Испании, скриншот из видео

В провинцию Авила в центральной Испании для тушения двух отдельных пожаров направили два самолета, вертолет и около 200 пожарных. По информации Государственного метеорологического агентства Испании, относительная влажность упала до 8% в Авиле, что привело к возникновению условий "пороховой бочки".

Вслед за Италией и Грецией огонь охватил любимый курорт украинцев: туристов срочно эвакуируют - фото 2

Пожарные самолеты сбрасывают тоннами воду на горящие сельскохозяйственные постройки. Красный Крест Испании разместил в Твиттере фотографии, на которых сотрудники службы экстренной помощи доставляют пожилых жителей в безопасное место.

Вслед за Италией и Грецией огонь охватил любимый курорт украинцев: туристов срочно эвакуируют - фото 3

Огонь уничтожил 5000 гектаров леса.

Вслед за Италией и Грецией огонь охватил любимый курорт украинцев: туристов срочно эвакуируют - фото 4

Между тем, в восточной части Испании в Валенсии гроза вызвала пожар, в результате которого, по данным местных властей, были эвакуированы село Азуебар с населением 300 человек.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в Греции на острове Эвбея снова вспыхнул пожар. Пожарная служба Греции сообщила, что для борьбы с новой вспышкой в центре Евии были отправлены четыре самолета, шесть вертолетов, а также 23 пожарные и десять автомобилей.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что недалеко от столицы Италии загорелись леса. Власти эвакуируют местных жителей из опасных районов. Сообщается, что на данный момент уже около 100 человек были вынуждены покинуть свои жилища. В это число входят и несовершеннолетние. Эвакуированных заселили в номера одного из отелей. В Регионе было прекращено железнодорожное сообщение. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что масштабные наводнения обрушились на север Турции. Стихией оказались повреждены линии электропередач, мосты и другие инфраструктурные объекты. В некоторых районах водой затопило дома и предприятия. Власти проводят эвакуацию населения из опасных районов. На данный момент свои дома уже покинули более 17 000 человек. Подробно об этом читайте в нашей статье.


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Источник: https://apnews.com/
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