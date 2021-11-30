Все ради лайков: в Запорожье блоггеры пытались похитить школьника

Трое жителей Запорожья решили организовать похищение местного школьника и снять этот процесс, разместив его затем в сети, чтобы стать в родном городе мега-популярными. Об этих преступных развлечениях ради большего количества лайков на странице информирует медиа 2+ 2.

В Запорожье блоггеры устроили преступное развлечение (фото из открытых источников)

Они дождались, когда с уроков возвращался 12-летний городской школьник. И решили похитить именно его. Горе-блоггеры имели целью пообещать ему что-то и запихнуть в свой автомобиль. Но шестикласснику Тимуру удалось уйти от незнакомцев и спрятаться в ближайшем торговом заведении.

Все эти приключения ребята снимали на видео, чтобы потом запустить в сетях новое развлечение: как они ездили по окраинам и совершали похищения малышей.

Испуганный школьник связался по телефону с родителями. Они сообщили об этом в полицию. Горе-режиссеров задержали и собирались документально оформить это хулиганство. Но один из полицейских взял сторону нарушителей и начал их выгораживать. В частности, консультировать, что говорить и как объяснять свои действия. Даже автомобиль, которым собирались вывезти ребенка, отогнали.

Мама 12-летнего Тимура рассказала представителям медиа, что мальчик находился в стрессовом состоянии и неделю лечился в медицинском учреждении.

Как подчеркнул один из защитников, они готовят заявления в судебный орган, в котором обвиняют в бездействии правоохранителей. Полицейские объясняют, что оформили конфликт, не в нарушение норм закона. Виновники ведь не были пьяными.

Горе-блоггеры объяснили свой поступок тем, что преследовали цель показать, как легко можно похитить на улице детей. За такие преступные действия им грозит до 5 лет пребывания за решеткой.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что YouTube-блоггеры будут платить налог Google.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!