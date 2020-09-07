Врачи сообщили об улучшении состояния Навального

Состояние здоровья Алексея Навального, находящегося в берлинской клинике "Шарите", улучшилось, его вывели из искусственной комы. Об этом говорится в заявлении клиники, поступившем в распоряжение RT.

"Состояние Алексея Навального, который с 22 августа проходит лечение в "Шарите", улучшилось", — говорится в сообщении.

Как отмечается, пациента вывели из искусственной комы, а также постепенно отключают от искусственной вентиляции легких.

В настоящее время Навальный реагирует на обращения к нему.

Как ранее сообщали "Комментарии", стало известно, во сколько обходится возвращение Навального к жизни после яда "Новичок".

Информация о стоимости лечения Алексея Навального, который 20 августа впал в кому в результате отравления веществом группы “Новичок”, не разглашается. Однако эксперты говорят о том, что сутки в немецкой клинике “Шарите” обходятся бизнесменам Зиминым, которые оплачивают лечение российского оппозиционера, в 1500 евро.



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