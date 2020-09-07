Стало известно, во сколько обойдется возвращение Навального к жизни после яда "Новичок"

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Елена Волкова
Информация о стоимости лечения Алексея Навального, который 20 августа впал в кому в результате отравления веществом группы “Новичок”, не разглашается. Однако эксперты говорят о том, что сутки в немецкой клинике “Шарите” обходятся бизнесменам Зиминым, которые оплачивают лечение российского оппозиционера, в 1500 евро. Об этом пишет Forbes со ссылкой на генерального директора компании "Будь здоров", которая занимается организацией лечения иностранных пациентов за рубежом, Борис Долинский.
"Нахождение в нефрологическом отделении интенсивной терапии клиники — с учетом использования различного медицинского оборудования — может стоить от 1000 до 1500 евро в сутки", — говорит Долинский, из практики утверждая, что в месяц лечение Навального стоит не менее 50 000 евро (более 1,6 млн грн).
Однако есть вероятность, что в будущем эта сумма увеличится: Навальному могут потребоваться дорогостоящие лекарства и дополнительные специалисты.
Напомним, немецкий химик Марк-Михаэль Блум, который в свое время руководил расследованием покушения на экс-разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании, рассказал о состоянии и прогнозах для российского оппозиционера Алексея Навального.
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