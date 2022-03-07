Врачи Кропивницкого оказали помощь иностранному репортеру

6 марта вечером в больницу Кропивницкого прибыл иностранный журналист Guillaume Briquet. У мужчины были травмы после обстрела его авто в Николаевской области. Об этом сообщает пресс-служба Кировоградской облгосадминистрации.



Авто журналиста, фото Телеграм Кировоградская ОГА

Известно, что представитель СМИ ехал на авто с отметками "Пресса" мимо населенного пункта Водяно-Лорино Николаевской области, там его авто обстреляли российские военные. По словам потерпевшего, он пересек украинский блокпост на заправке "Премьера Оил" и уехал на служебном автомобиле в южном направлении. Через несколько минут кафиры обстреляли его транспорт с близкого расстояния. Хотя видели отметки о том, что уезжает журналист.

После обстрела иностранец сразу съехал на обочину. К его автомобилю подошли военные российской армии и обыскали, у иностранца забрали документы и наличные в размере 3000 евро, а также личные вещи, шлем, снятый на камеру материал и личный ноутбук.

Затем его отпустили и мужчина прибыл в Кропивницкий, чтобы получить медицинскую помощь. Местные медики оказали ему помощь. У него диагностированы легкие повреждения, поверхностный ушиб височного участка и лоб справа, резаная рана области головы и средней части левого плеча. Из больницы мужчину выписали, СБУ проверила данные о пациенте, действительно ли он гражданин другой страны и находился на территории Украины официально.

Как сообщал портал, СБУ отчиталась о задержании коллаборантов и пособников врага. Как сообщают в Службе безопасности Украины, за минувшие сутки правоохранители задержали немало диверсантов и пособников российских войск в сутки, 6 марта.

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