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Впервые в мире подросток был госпитализирован из-за зависимости от видеоигры: что за игра

Юноша проведет в больнице несколько месяцев

сегодня, 16:29
Автор:

Денис Подставной

В Испании подросток оказался в больнице из-за видеоигр. Об этом сообщает издание УНИАН,

Впервые в мире подросток был госпитализирован из-за зависимости от видеоигры: что за игра

Подростка госпитализировали из-за зависимости от видеоигры. Фото: Pexels.com.

Как стало известно, в мире был зафиксирован первый клинический случай госпитализации малолетнего из-за игровой зависимости. Сообщается, что в Испании в медицинское учреждение попал подросток у которого была зависимость от видеоигры под названием Fortnite. По информации издания, в больнице он должен будет провести два месяца. 

Отмечается, что юноша настолько был увлечен видеоигрой, что не выходил на улицу и не шел ни с кем на контакт. Медики связали зависимость мальчишки от игры со смертью его родственника и повышенной тревожностью. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые провели исследование благодаря, которому узнали о влиянии видеоигр на здоровье человека. Специалисты рассказали, что компьютерные игры могут быть полезными. Отмечается, что компьютерные игры могут помочь там, где традиционные методы лечения пока недоступны, а также могут быть использованы, как дополнение к основной терапии во время лечения депрессии или тревоги. По мнению исследователей, благодаря играм люди смогут получать более простой и недорогой способ для улучшения своего психического состояния. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что китайские и американские ученые провели исследование, в ходе которого узнали о том, как компьютерные игры влияют на школьников. Эксперты рассказали, что  у детей, которые играют в игры или пользуются компьютером более одного часа в день, падает успеваемость в школе. Однако, это касалось только тех детей, что проводили много времени за компьютером именно в будние дни. Подробнее об этом читайте в нашей статье




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Источник: https://health.unian.net/worldnews/vpervye-v-mire-gospitalizirovali-podrostka-iz-za-zavisimosti-ot-videoigr-poslednie-novosti-11546020.html
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