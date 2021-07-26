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Возможный будущий премьер Любченко мог быть причастен к «скруткам» на 30 млрд грн. - СМИ

Журналисты предполагают, что «скрутки» могут работать с интенсивностью примерно в 2,5 млрд грн. потерь для бюджета ежемесячно

сегодня, 13:30
Автор:

Станислав Молчанов

Потенциальный кандидат на должность будущего премьер-министра, нынешний первый вице-премьер и министр экономики Алексей Любченко может быть причастен к "скруткам" налога на добавленную стоимость и другим злоупотреблениям в налоговой сфере на общую сумму около 30 млрд грн. Об этом пишет издание "Апостроф". 

Возможный будущий премьер Любченко мог быть причастен к «скруткам» на 30 млрд грн. - СМИ

Алексей Любченко - фото из открытых источников

В своих расчетах издание ссылается на официальный отчет Временной следственной комиссии Верховной рады, которая занималась расследованием фактов недопоступлений в госбюджет после громких заявлений экс-министра финансов Игоря Уманского о многомиллиардных налоговых "скрутках". Суть схемы состоит в том, чтобы совместить в системе налоговый кредит, сформированный в результате ввоза или изготовления товаров на теневом рынке, которые потом продаются за наличные без уплаты налогов, и налоговое обязательство, возникающее у плательщиков легального сектора экономики, когда им нужно легализовать товары, изготовленные в теневом секторе. 

Когда главой ГНС стал Алексей Любченко, он практически сразу признал правоту Уманского и пообещал бороться со "скрутками". Как выяснила впоследствии ВСК парламента, "скрутки" при Любченко не только не прекратились, но росли по сравнению с его предшественником Сергеем Верлановым, который руководил ГФС в 2019-2020 гг. Согласно отчету ТСК, в период с мая по декабрь 2020 года объем "скруток" составил 19,6 млрд грн. или порядка 2,5 млрд грн. ежемесячно. Ряд примеров публиковались в СМИ. 

Возможный будущий премьер Любченко мог быть причастен к «скруткам» на 30 млрд грн. - СМИ - фото 2

За такой же период 2019 года — то есть до пандемии и в условиях более-менее стабильного, хоть и небольшого экономического роста, "скрутки", согласно отчету ВСК, составили 17 млрд грн. 

"Если следовать гипотезе, что "скрутки" продолжают работать с интенсивностью примерно в 2,5 млрд грн. потерь для бюджета ежемесячно, то за 2021 год, пока Любченко возглавлял ГНС, как можно предположить, фискалы недосчитались еще как минимум 12,5 млрд грн", -  пишет издание.
Комиссия также выявила схемного возмещения НДС за 2020 год на 1,2 млрд грн., схем с невозвратом валютной выручки нерезидентами на 1,4 млрд грн. потерь для бюджета, уклонения от уплаты акцизного налога примерно на 7-8 млрд грн. в год.
"То есть суммарно, кроме "скруток" "набегает" еще порядка 10 млрд грн. ежегодных "дыр", на которые налоговая служба могла закрывать  глаза — и, вероятно, могла продолжить это делать при Любченко", — говорится в материале. 

Издание также отмечает растущее количество жалоб бизнеса на давление со стороны ГНС во время проверок при Любченко, даже несмотря на то, что правительство запретило фискалам в период карантина вообще проводить какие-либо выездные проверочные мероприятия. Согласно годовому отчету Совета бизнес-омбудсмена, в 2020 году количество жалоб в эту структуру на действия налоговых органов было рекордным — 1193 жалобы, это больше, чем когда-либо жаловались на фискалов за все время существования Совета с 2016 года. 

"Одним из индикаторов роста давления могло стать якобы самовольное принятие ГНС решения о возобновлении проверок и увеличении фактической налоговой нагрузки и доведения повышенных планов региональным службам в период, когда для самой налоговой планы от Минфина были снижены из-за кризиса. И только за счет возможных манипуляций фискалам и удавалось перевыполнять план", — добавляют журналисты. 


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