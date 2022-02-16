Возле Ровно на полигоне нашли мертвым 28-летнего военного: что известно о его смерти

На военном полигоне, расположенном на территории Ровенской области, нашли пропавшего военного, исчезнувшего при загадочных обстоятельствах еще 8 февраля этого года. К сожалению, 28-летний военнослужащий был обнаружен уже мертвым. Об этом сообщает ГУ Нацполиции Ровенского региона.

Военного искали 8 дней (фото из открытых источников)

По информации следователей, 28-летний военнослужащий из Волынской области служил по контракту в одной из воинских частей Житомирской области. На военном полигоне на территории Ровенской области он учился. Военный контрактник еще 8 февраля с разрешения непосредственных руководителей покинул место военной службы. В тот роковой день последний раз его заметили в населенном пункте Тучин Ровенской области.

По обнародованной следователями информации, как свидетельствуют результаты предварительного осмотра тела военнослужащего, что осмотрел судебный эксперт, признаков примененного насилия не выявлено. Окончательные результаты должна быть установлена проведенной судебно-медицинской экспертизой.

Работники ровенской полиции расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Следствие продолжается.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинская армия планирует военные учения на севере страны. С 10 по 20 февраля украинская армия проведет военные учения в ответ на учения России в Беларуси вблизи северной границы Украины. Такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников. Резников сообщил местному телеканалу, что украинские военные постоянно проводят разнообразные учения, а с 10 февраля приступят к обучению с применением беспилотников Bayraktar и противотанковых ракет Javelin и NLAW от иностранных партнеров.

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