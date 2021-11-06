Возле Одессы жестоко избили депутата из Херсонской области: что известно о его состоянии

Недалеко от областного центра Одесской области произошел жестокий инцидент, в котором неизвестные нападавшие нанесли тяжелые телесные повреждения избраннику одной из сельских общин Херсонщины. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесщины.

За жизнь депутата борются медики (фото: Нацполиция)

По информации сотрудников полиции, этот криминал с жестоким избиением произошел просто на Новониколаевской автостраде 5 ноября.

Злоумышленники остановили авто, в котором путешествовали супруги, жители Херсонщины. Глава семьи – сельский депутат одной из местных сельских общин.

Нападавшие без объяснений начали жестоко избивать водителя авто, досталось и его попутчице.

Херсонский депутат с тяжелыми повреждениями доставлен в местное медицинское учреждение, медики делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь.

Информацию об этом ЧП местные полицейские внесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 121 УК. Это квалифицируется как умышленное тяжкое телесное повреждение. Сотрудники полиции разыскивают нападающих, совершивших преступление в отношении путников.

По информации, появившейся в социальных сетях, в инциденте тяжело пострадал избранник Мирненской сельской общины, известный на Херсонщине аграрий. Вместе с женой он ехал в Одессу собственной иномаркой Toyota Land Cruiser Prado. Нападающие не только нанесли ему тяжелые повреждения, но и раздробили аграрию ноги в коленных суставах.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Одессе автомобиль сбил сестру с братом, есть жертва . Трагедия произошла в четверг, 4 ноября на Адмиральском проспекте. На место смертельного ДТП выехали сотрудники полиции, которые опрашивают свидетелей и проводят необходимые следственные действия. В комментариях в социальных сетях жители города пишут, что водитель на авто марки Opel наехал на родных брата и сестру.

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