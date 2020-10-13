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Главная Новости Общество происшествия Возле крупного ТЦ в Киеве мужчина порезал себе вены и пытался выколоть глаза
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Возле крупного ТЦ в Киеве мужчина порезал себе вены и пытался выколоть глаза

К счастью, мужчина не успел совершить непоправимого

сегодня, 00:42
Автор:

Дмитрий Симоненко

В понедельник, 12 октября, в столице Украины произошло очередное ЧП. Так, стало известно, что недалеко от одного из торгово-развлекательных центров на Оболони мужчина пытался наложить на себя руки. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Возле крупного ТЦ в Киеве мужчина порезал себе вены и пытался выколоть глаза

Источник: rau.ua

На видео, опубликованном на канале, слышно, что очевидец комментирует происходящее: "Возле ТЦ SmartPlaza, что на Минской, какой-то неадекватный мужик порезал себе вены, а затем пытался выколоть свой же глаз".

К счастью, самоубийцу удалось нейтрализовать. Это сделали обычные прохожие. Отмечается, что до приезда психбригады на карете скорой помощи, мужчину пришлось силой удерживать, чтобы он не нанес себе увечья.


Ранее "Комментарии" писали о том, что в воскресенье около 3:30 ночи киевлянин, стоя на Крещатике, совершил акт самосожжения. 


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