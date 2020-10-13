Возле крупного ТЦ в Киеве мужчина порезал себе вены и пытался выколоть глаза

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Дмитрий Симоненко
В
понедельник, 12 октября, в столице Украины произошло очередное ЧП. Так, стало известно,
что недалеко от одного из торгово-развлекательных центров на Оболони мужчина пытался наложить на себя руки. Об этом
сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".
Источник: rau.ua
К счастью, самоубийцу удалось нейтрализовать. Это сделали обычные прохожие. Отмечается, что до приезда психбригады на карете скорой помощи, мужчину пришлось силой удерживать, чтобы он не нанес себе увечья.
Ранее
"Комментарии" писали о том, что в воскресенье около 3:30 ночи киевлянин, стоя на Крещатике, совершил акт самосожжения.
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