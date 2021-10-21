Война унесла жизни: стало известно, сколько детей погибло от агрессии России в Украине

Через военную агрессию России в нашей стране погибло 158 маленьких граждан, более три тысячи из них имеют ранения. Об этом в социальных сетях написала уполномоченная украинского парламента по правам человека Людмила Денисова, пишет "УНИАН".

В Украине погибли более 150 детей (фото из открытых источников)

По ее словам, чиновница ВР встретилась с представителем Евросоюза по правам человека Имоном Гилмором. С представителем ЕС они обсудили соблюдение прав малых украинцев, проблемы гендерного равенства, права национальных и сексуальных меньшинств.

Госпожа Денисова пишет, что российско-украинское военное противоречие нарушает самое главное право человеческой цивилизации — на жизнь. Вследствие скрытой агрессии России 158 детей погибло, три тысячи маленьких украинцев имеют ранения.

Уполномоченная также отметила, что оккупационные власти ТОТ Украины не дают возможностей маленьким школьникам учиться на родном языке, свободно перемещаться и получить образование.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что глава Пентагона назвал виновника конфликта на Донбассе . Министр обороны США Ллойд Остин во вторник, 19 октября, во время визита в Киев заявил, что виновником вооруженного конфликта на Донбассе является Россия. Он призвал РФ немедленно остановить войну на востоке Украины, а также осудил оккупацию Крымского полуострова. Эксперты прокомментировали такие заявления и рассказали, что могли бы сделать США и вообще коллективный Запад в ракурсе принуждения России к миру. Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко считает, что ничего нового Остин не сказал. По его мнению, то, что Запад прекрасно понимает, как можно надавить на РФ, чтобы она сделала реальные шаги по деоккупации украинских территорий.

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