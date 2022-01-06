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Восемь детей и четверо взрослых погибли во время пожара в США: какая причина трагедии

Пожар произошел в квартире в Филадельфии

сегодня, 10:24
Автор:

Карина Ожерельева
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Двенадцать человек, в том числе восемь детей, погибли рано в среду, 5 января, когда пламя охватило многоквартирный дом в Филадельфии. Об этом сообщает Reuters.

Восемь детей и четверо взрослых погибли во время пожара в США: какая причина трагедии

Пожарные - фото из открытых источников

Пожарные службы Филадельфии сообщили о двенадцати погибших.

"Сохраняйте этих младенцев в своих молитвах", — сказал журналистам мэр Джим Кенни после того, как первый заместитель комиссара по пожарной охране Крэйг Мерфи заявил на пресс-конференции, что восемь детей погибли в пожаре.

Пожар вспыхнул около 6:30 утра на втором этаже трехэтажного дома в городском районе Фермонта. Здание принадлежит Управлению жилищного строительства Филадельфии, финансируемому из федерального бюджета, четвертому по величине управлению жилищного хозяйства в Соединенных Штатах.

Пожарные сообщили, что причина пожара все еще устанавливается, но здание было переполнено, а жители дома ссылались на неисправность детекторов дыма.

Соседи рассказали местным новостям, что они проснулись от криков и запаха горелого, и выбежали на улицу, чтобы увидеть, как пламя вылизывает окна второго этажа.

"Это было ужасно. Я здесь уже 35 лет, и это, пожалуй, один из худших пожаров, который я когда-либо видел", — сказал Мерфи журналистам.

О датчиках дыма в здании были противоречивые сведения.

Представители пожарной службы сообщили, что в здании установлены четыре датчика дыма, которые последний раз проверялись в 2020 году. Динеш Индала, исполнительный вице-президент Управления по вопросам жилищного строительства Филадельфии, сообщил журналистам, что шесть устройств последний раз проверяли в мае 2021 года.

Житель дома сказал Philadelphia Inquirer, что органы жилищного хозяйства должны заменить питающиеся от батарей извещатели дыма, сказав, что арендаторы иногда вынимали батарейки, когда готовили или курили внутри.

Дженна Коллинз, адвокат по жилищным вопросам в Филадельфийской общественной юридической службе, сказала, что управление жилищно-коммунального хозяйства установило достаточно датчиков и проверяло их достаточно часто, чтобы соответствовать нормам. Она сказала, что не удивительно видеть переполненное государственное жилье.

"Это признак того, что не хватает доступного жилья. Особенно сейчас, когда у нас так много людей в городе теряют доход", – сказала Коллинз .

Министерство жилищного строительства и городского развития США предложило помощь чиновникам Филадельфии, сообщила министр по вопросам жилищного строительства Марсия Фадж.

Как сообщали ранее "Комментарии", Mercedes предупреждает водителей о потенциальном риске пожара из-за технической неисправности.


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Источник: https://www.reuters.com/world/us/least-13-killed-philadelphia-house-fire-local-media-report-2022-01-05/
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