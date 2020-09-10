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Главная Новости Общество происшествия Вопиющий случай: копы отправили почтой голову человека в коробке из-под майонеза
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Вопиющий случай: копы отправили почтой голову человека в коробке из-под майонеза

Родственники мужчины возмутились поступком правоохранителей: дескать, копы сочли их близкого “никем”

сегодня, 16:10
Автор:

Елена Волкова

В Аргентине произошел вопиющий случай. Как сообщает Daily Star, семье, у которой без вести пропал дедушка, прислали по почте… его голову в коробке из-под майонеза. Более того, отправителем оказалась аргентинская полиция.

Вопиющий случай: копы отправили почтой голову человека в коробке из-под майонеза

Сообщается, что 70-летний пенсионер ушел из дома еще зимой прошлого года. Обнаружить его останки удалось спустя несколько месяцев на свалке. И неизвестно, по какой причине полиция решила доставить в коробке череп погибшего.

Родственники мужчины возмутились поступком правоохранителей: дескать, копы сочли их близкого “никем”, да еще и не выяснили причину смерти, не выдали свидетельство и родные не могут похоронить тело.

Напомним, на курорте в Египте произошла трагедия с семьей украинских туристов. Как сообщает Klymenko Time со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, в полицию Сум поступило сообщение от МИД Украины о том, что в Египте могли изнасиловать 5-летнего ребенка. 



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