Вонзил нож в шею: в Бердичеве мужчина убил свою сожительницу

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Татьяна Каптур
В одном из подъездов жилых домов было обнаружено тело женщины с ранением в шею. Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.
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Выяснилось, что между парой произошёл конфликт. В состоянии аффекта, мужчина ударил её ножом. Погибшая успела только позвать на помощь.
По словам соседей, между парой часто возникали шумные конфликты.
На месте преступления были изъяты доказательства, а также был задержан 49-летний подозреваемый в убийстве.
Сейчас мужчина находится под стражей по статье 208 (задержание служебным лицом) Уголовного кодекса Украины.
По статье 115 (Умышленное убийство) начато уголовное производство. Вопрос об объявлении задержанному подозрения уже решается.
По действующему законодательству, мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
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