Вонзил нож в шею: в Бердичеве мужчина убил свою сожительницу

В одном из подъездов жилых домов было обнаружено тело женщины с ранением в шею. Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

В Бердичеве мужчина убил свою сожительницу - фото из открытых источников

"21 августа, в 23:35, в полицию поступило сообщение о том, что в одной из многоэтажек, между этажами, нашли тело жительницы с ранением. Женщине было 44 года. По предварительным данным, её убил сожитель" — пишется в сообщении.

Выяснилось, что между парой произошёл конфликт. В состоянии аффекта, мужчина ударил её ножом. Погибшая успела только позвать на помощь.

"Пострадавшая, от тяжёлого удара, умерла. Причину смерти устанавливают специалисты судебно-медицинской экспертизы" — пишет отдел коммуникации полиции Житомирской области.

По словам соседей, между парой часто возникали шумные конфликты.

На месте преступления были изъяты доказательства, а также был задержан 49-летний подозреваемый в убийстве.

Сейчас мужчина находится под стражей по статье 208 (задержание служебным лицом) Уголовного кодекса Украины.

По статье 115 (Умышленное убийство) начато уголовное производство. Вопрос об объявлении задержанному подозрения уже решается.

По действующему законодательству, мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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