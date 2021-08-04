logo
Русский Українська

BTC/USD

38349.21

ETH/USD

2521.70

LTC/USD

139.19

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

32.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Военный грузовик без тормозов разбил несколько авто в центре Киева
commentss НОВОСТИ Все новости

Военный грузовик без тормозов разбил несколько авто в центре Киева

Возле стадиона Лобановского грузовик задел два автомобиля, после чего ударил еще авто напротив «Украинского дома»

сегодня, 02:05
Автор:

Ольга Чародий

Во вторник, 3 августа, в центре Киева, где недавно искали взрывчатку, произошло ДТП с участием военного грузовика — последний протаранил несколько авто на Европейской площади. По предварительной информации, причиной ЧП стал отказ тормозов, тормозить авто перестало, начиная с улицы Грушевского.

Военный грузовик без тормозов разбил несколько авто в центре Киева

Автомобиль (фото из открытых источников)

"Я катился без тормозов с горы, сигналил всем, пытался избежать аварии", — цитирует водителя УНН.

Возле стадиона Лобановского грузовик задел два автомобиля, после чего ударил еще авто напротив "Украинского дома". Там он вылетел на тротуар, наконец остановившись. В результате происшествия никто не пострадал. Появились фото с места происшествия.

 Напомним, президент Владимир Зеленский подписал Закон № 1582-ІХ "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля". Целью документа названо "недопущение разрушения автомобильных дорог, Насколько этот шаг будет эффективным? Или это очередная "кормушка"? Своим мнением с порталом "Комментарии" поделился эксперт по вопросам транспорта и дорожной сферы Владислав Притоманов. "Данный законопроект — очередной шаг в длительной борьбе с перегрузами разрушением дорог, вызванных ими. Это особенно актуально для портовых регионов. Каждые месяца 3 там полностью разрушается дорого от этих перегрузов", – отмечает эксперт.

По его словам, в последние четыре года прошла произошла серия важных нормативных изменений. Начиная от электронной формы товаро-транспортной накладной (приказ Министерства инфраструктуры) до тестовой установки WIM — системы динамического взвешивания транспорта.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1938810-vidmovili-galma-viyskova-vantazhivka-protaranila-dekilka-avtivok-u-kiyevi
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ