Военный грузовик без тормозов разбил несколько авто в центре Киева

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Ольга Чародий
Во вторник, 3 августа, в центре Киева, где недавно искали
взрывчатку, произошло ДТП с участием военного грузовика — последний протаранил
несколько авто на Европейской площади. По предварительной информации, причиной
ЧП стал отказ тормозов, тормозить авто перестало, начиная с улицы Грушевского.
Автомобиль (фото из открытых источников)
Возле стадиона Лобановского грузовик задел два автомобиля, после чего ударил еще авто напротив "Украинского дома". Там он вылетел на тротуар, наконец остановившись. В результате происшествия никто не пострадал. Появились фото с места происшествия.
По его словам, в последние четыре года прошла произошла серия важных нормативных изменений. Начиная от электронной формы товаро-транспортной накладной (приказ Министерства инфраструктуры) до тестовой установки WIM — системы динамического взвешивания транспорта.
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