Военный грузовик без тормозов разбил несколько авто в центре Киева

Во вторник, 3 августа, в центре Киева, где недавно искали взрывчатку, произошло ДТП с участием военного грузовика — последний протаранил несколько авто на Европейской площади. По предварительной информации, причиной ЧП стал отказ тормозов, тормозить авто перестало, начиная с улицы Грушевского.

Автомобиль (фото из открытых источников)

"Я катился без тормозов с горы, сигналил всем, пытался избежать аварии", — цитирует водителя УНН.

Возле стадиона Лобановского грузовик задел два автомобиля, после чего ударил еще авто напротив "Украинского дома". Там он вылетел на тротуар, наконец остановившись. В результате происшествия никто не пострадал. Появились фото с места происшествия.

Напомним, п резидент Владимир Зеленский подписал Закон № 1582-ІХ "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля". Целью документа названо "недопущение разрушения автомобильных дорог, Насколько этот шаг будет эффективным? Или это очередная "кормушка"? Своим мнением с порталом "Комментарии" поделился эксперт по вопросам транспорта и дорожной сферы Владислав Притоманов. "Данный законопроект — очередной шаг в длительной борьбе с перегрузами разрушением дорог, вызванных ими. Это особенно актуально для портовых регионов. Каждые месяца 3 там полностью разрушается дорого от этих перегрузов", – отмечает эксперт.

По его словам, в последние четыре года прошла произошла серия важных нормативных изменений. Начиная от электронной формы товаро-транспортной накладной (приказ Министерства инфраструктуры) до тестовой установки WIM — системы динамического взвешивания транспорта.

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