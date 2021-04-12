Военные российские пропагандисты на Донбассе: к чему готовиться Украине

В оккупированном Донецке были замечены российские военные пропагандисты Дмитрий Стешин и Семён Пегов, о чем свидетельствуют данные из их Telegram-каналов. Что это может значить? Стоит ли ожидать новых провокаций? Как реагировать Украине? На эти вопросы порталу "Комментарии" ответили эксперты.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Всё это – способ психологического давления на Запад и руководство Украины

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш не исключает, что Стешин и Пегов прибыли на территорию всё более накаляющегося Донбасса по собственной инициативе. Они ведь именно на этом и зарабатывают, слетаясь на запах пороха и крови.

"Но могли быть посланы и Минобороны РФ либо другой структурой – для поддержки информационно-психологической операции, которую уже достаточно давно проводят россияне. Мы видим, что нагнетается антиукраинская истерия, что пропаганда усилились в разы. И топ-пропагандисты вполне могут усилить эффект", — отмечает Сергей Гармаш.

По его словам, всё это – способ психологического давления на Запад, на руководство Украины.

"Завтра у нас будет заседание подгруппы, на послезавтра намечено заседание Трехсторонней контактной группы. Посмотрим, насколько мы держим удар и что еще задумал противник. Но что-то глобальное происходит и так, — подчеркивает Сергей Гармаш. — Видим наращивание российских войск у наших границ, слышим всё более жесткие заявления. И готовимся к любым вариантам развития событий. Ну, а РФ уже получила соответствующие сигналы из США, Великобритании и ЕС. Если она попытается начать открытую агрессию, последствия, в том числе санкционные, будут быстрыми и более чем чувствительными".

Важно усиливать устойчивость украинского общества к воздействию дезинформации и пропаганды

По мнению эксперта в сфере коммуникаций, соосновательницы Сети защиты национальных интересов "АНТС" Людмилы Долгоновской, усиление информационного фронта за счет "тяжелой артиллерии" в виде известных пропагандистов доказывает, что Кремль продолжает нагнетать ситуацию и давить на Украину и Запад для достижения своих геостратегических и внутриполитических целей.

"То есть речь идет о традиционном использовании гибридных методов воздействия. Когда угроза применения военной силы применяется как инструмент запугивания и шантажа, захват преимущества в информационном пространстве и навязывания своей повестки дня. Такие мероприятия сопровождаются мощной кремлевской кампанией по дезинформации и пропаганде — о якобы "подготовке Украины наступления на Донбасс". Всё это направлено на дискредитацию нашего государства, дестабилизацию ситуации и оправдания агрессором собственных преступных действий", — подчеркивает Людмила Долгоновская.

По ее мнению, нам в этой ситуации важно усиливать устойчивость украинского общества к воздействию дезинформации и пропаганды.

"Для этого должна работать система стратегических коммуникаций на государственном уровне, которая обеспечит информирование о реальном положении вещей и двустороннюю связь. Следует также повышать уровень медиаграмотности граждан и развивать сильные независимые СМИ", — уверена эксперт.

Ранее портал "Комментарии" писал, что по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимиру Путину есть что сказать Владимиру Зеленскому.

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