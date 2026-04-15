Военнообязанные потеряли десятки тысяч долларов на уклонении от мобилизации: что известно о схеме
Военнообязанные потеряли десятки тысяч долларов на уклонении от мобилизации: что известно о схеме

Помощники нардепов обещали военнообязанным помочь избежать мобилизации

15 апреля 2026, 13:59
Кречмаровская Наталия

"Схемами для уклонистов" занимались помощники народных депутатов от запрещенной партии "Оппозиционная платформа — при жизни". В Государственном бюро расследований сообщили, что были задержаны двое фигурантов.

Мобилизация. Иллюстративное фото

Отмечается, что помощники вводили военнообязанных граждан в заблуждение – обещали организовать выезд за границу вне пунктов пропуска. Помощники нардепов убеждали мужчин, что могут сделать поддельные документы об инвалидности и паспорта на другое имя.

"Свои услуги оценивали от 25 до 30 тыс. долларов США. Для убедительности требовали от клиентов фотографии и копии личных документов, создавая у них впечатление реальной подготовки к выезду", — говорится в сообщении.

Получив часть средств, отмечают в ГБР, фигуранты продолжали создавать имитацию оформления документов. Со временем прекращали общение и отказывались возвращать деньги.

В Бюро сообщили, что задокументировали завладение средствами двух граждан на сумму более 650 тыс. грн. В ходе расследования устанавливаются другие возможные факты мошенничества.

Помощников нардепов задержали и сообщили о подозрении в мошенничестве (ч. 3, 4 ст. 190 УК Украины). Санкция статей предусматривает до 8 лет лишения свободы.

В Службе безопасности Украины указывают более низкую стоимость "услуг" помощников народных депутатов — 16 тыс. долл. и не называют, у нардепов, с которой партии работают помощники.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Сумской области разоблачили схему уклонения от мобилизации — судья и адвокат помогали мужчинам получить отсрочку на основании фиктивного исчезновения "жен".



Источник: https://dbr.gov.ua/news/shahrai-brali-u-vijskovozobovyazanih-groshi-za-oformlennya-viizdu-za-kordon-dbr-zatrimalo-dvoh-pomichnikiv-nardepiv
