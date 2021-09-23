Водитель "Динамо" умер за рулем автобуса: что известно о трагедии

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Козлова Альбіна
Водитель столичного футбольного клуба "Динамо" умер на работе во время выполнения своих обязанностей. Об этом сообщает УНИАН.
"Динамо" соболезнует родственникам умершего, фото из открытых источников
Известно, что у 63-летнего Анатолия Григорьевича Дрогуля случился сердечный приступ за рулем, когда он вез команду "Динамо" U-19 на их матч. На место вызвали скорую помощь, но, несмотря на все их усилия, реанимировать мужчину медикам не удалось. Команду повез во Львов на матч коллега покойного.
Руководство клуба "Динамо" Киев, тренеры, футболисты и персонал команд выразили соболезнования родным и близким Анатолия Дрогуля, который отдал клубу более 20 лет своей жизни. Анатолий долгое время проработал в клубе. Как сообщается, мужчину коллеги уважали. О нем говорят только хорошие слова. Покойного характеризуют как специалиста, доброго, порядочного и жизнерадостного.
Как сообщил портал "Комментарии", скончался известный актер, снимавшийся в сериале "Секс и город". Уилли Гарсону было 57 лет, причина смерти не сообщается. Хотя известно, что у актера вроде была онкология, злокачественные опухоли в поджелудочной железе. Актер сыграл роли в более чем 50 фильмах.
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Умер бывший футболист харьковского "Металлиста". 10 сентября не стало известного в Украине футболиста, бывшего игрока и защитника команды "Металлист" из Харькова Дениса Барвинки. Читайте больше об этом в материале.
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