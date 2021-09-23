Водитель "Динамо" умер за рулем автобуса: что известно о трагедии

Водитель столичного футбольного клуба "Динамо" умер на работе во время выполнения своих обязанностей. Об этом сообщает УНИАН.



"Динамо" соболезнует родственникам умершего, фото из открытых источников

Известно, что у 63-летнего Анатолия Григорьевича Дрогуля случился сердечный приступ за рулем, когда он вез команду "Динамо" U-19 на их матч. На место вызвали скорую помощь, но, несмотря на все их усилия, реанимировать мужчину медикам не удалось. Команду повез во Львов на матч коллега покойного.



Руководство клуба "Динамо" Киев, тренеры, футболисты и персонал команд выразили соболезнования родным и близким Анатолия Дрогуля, который отдал клубу более 20 лет своей жизни. Анатолий долгое время проработал в клубе. Как сообщается, мужчину коллеги уважали. О нем говорят только хорошие слова. Покойного характеризуют как специалиста, доброго, порядочного и жизнерадостного.

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