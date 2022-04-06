Во всех новостройках создадут бомбоубежища: это хотят закрепить на законодательном уровне

В Украине уже начали разрабатывать планы восстановления жилья и новую инфраструктуру вместо той, которую уничтожили российские оккупанты. Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Эту инициативу хотят закрепить в законодательстве (фото: Facebook/Olena Shuliak)

Как она отметила, когда будут проектировать новые дома по окончании агрессии, на сооружение бомбоубежищ будут обращать особое внимание. Так же будут проектировать укрепленные подземные паркинги, которые, когда это будет необходимо, будут использоваться в качестве надежного бомбоубежища. Эту норму хотят закрепить в новых законодательных нормах.

"Этот вопрос планируем урегулировать на законодательном уровне, с прописанными нормами и правилами. Уверена, это должно стать одним из требований пользователей такого жилья и помещений. То есть покупатели жилья будут обращать на это внимание — есть ли в доме современные безопасные и комфортные бомбоубежища и паркинги". Потому как вариант рассматриваем проектирование новых домов с укрепленным подземным паркингом, который в будущем может выполнять роль надежного бомбоубежища", – рассказала лидер "Слуги народа".

Елена Шуляк надеется, что эти военные объекты больше никогда не будут использоваться жителям нашей страны, но по причине соседства с РФ следует быть готовыми ко всему.

Ведь такие требования предъявляет перед нашей страной время, чтобы существовали укрытия в украинских домах. Это власть болезненно осознала, когда началась агрессия России против украинцев. Хочется надеяться, что в будущем эти объекты не будут использоваться по необходимости.

"Впрочем, с такими соседями-извергами приходится опасаться. Поэтому в Украине будут переосмысливать и перезапускать жизнедеятельность пострадавших городов с учетом необходимости надежных укрытий", — подытожила руководительница этой политсилы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Елена Шуляк рассказала о дисциплинарном совете.

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