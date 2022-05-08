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Во время ракетных обстрелов Одессы пострадало 250 квартир

Взрывной волной повреждено около 250 квартир мирных жителей в жилом доме

сегодня, 18:09
Автор:

Лиля Воробьева
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7 и 8 мая оккупанты снова обстреляли Одесскую область, пострадали объекты гражданской и критической инфраструктуры. В результате удара повреждено около 250 квартир мирных жителей в жилом доме рядом с местом происшествия в Киевском районе. Об этом сообщается в Офисе Генерального прокурора Украины.
7 мая кафиры выпустили ракеты по жилым районам Одессы.
"Массированный ракетный обстрел гражданской и критической инфраструктуры Одесщины – начато расследование. По процессуальному руководству органов прокуратуры Одесщины начаты досудебные расследования по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Нанесли ракетные удары по объектам гражданской и критической инфраструктур в Киевском и Малиновском районах Одессы, в результате вражеских атак инфраструктурные объекты потерпели существенные разрушения. Взрывной волной повреждено около 250 квартир мирных жителей в жилом доме рядом с местом происшествия в Киевском районе. Жертв  нет",- говорится в сообщении.
8 мая под обстрел России попали объекты инфраструктуры в Болградском и Одесском районах Одесщины.
"Кроме того, ночью 8 мая вооруженные силы РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, осуществили ракетные обстрелы объектов инфраструктуры в Болградском и Одесском районах Одесщины. В результате обстрела существенных повреждений получила критическая инфраструктура Болградского района, часть населенных пунктов осталась без электро-водоснабжения. Жертв и пострадавших нет. В результате обстрела Одесского района три мирных жителя госпитализированы в больницу с ранениями, погибших нет. Повреждения получили частные дома — выбиты окна, двери, разрушены фасады зданий и автомобили", — отмечают в прокуратуре.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Путина на столе лежит план по Украине.

Во время ракетных обстрелов Одессы пострадало 250 квартир

Оккупанты снова обстреляли Одессу (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=365919448904228&set=pcb.365919725570867
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