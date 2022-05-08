Во время ракетных обстрелов Одессы пострадало 250 квартир

7 и 8 мая оккупанты снова обстреляли Одесскую область, пострадали объекты гражданской и критической инфраструктуры. В результате удара повреждено около 250 квартир мирных жителей в жилом доме рядом с местом происшествия в Киевском районе. Об этом сообщается в Офисе Генерального прокурора Украины.

7 мая кафиры выпустили ракеты по жилым районам Одессы.

"Массированный ракетный обстрел гражданской и критической инфраструктуры Одесщины – начато расследование. По процессуальному руководству органов прокуратуры Одесщины начаты досудебные расследования по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Нанесли ракетные удары по объектам гражданской и критической инфраструктур в Киевском и Малиновском районах Одессы, в результате вражеских атак инфраструктурные объекты потерпели существенные разрушения. Взрывной волной повреждено около 250 квартир мирных жителей в жилом доме рядом с местом происшествия в Киевском районе. Жертв нет",- говорится в сообщении.

8 мая под обстрел России попали объекты инфраструктуры в Болградском и Одесском районах Одесщины.