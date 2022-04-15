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Во время обстрела Лисичанска погиб волонтер, его жена – в больнице

Волонтеры помогали жителям Лисичанска с начала войны

сегодня, 22:13
Автор:

Лиля Воробьева
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Российские военнослужащие 15 апреля произвели обстрел города Лисичанска в Луганской области. Во время вражеских обстрелов погиб один из местных волонтеров, его жена, тоже помогавшая в этой работе мужу, сейчас находится в отделении реанимации. Об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Во время обстрела Лисичанска погиб волонтер, его жена – в больнице

Волонтеры активно помогали людям (фото из открытых источников)

Как отметил чиновник, на территории одного из отдаленных районов города сегодня, когда Лисичанск обстреливали захватчики, погиб местный волонтер, его жена с тяжелыми ранениями находится в медицинском учреждении.

"Супруги с первых дней войны волонтерили, они доставляли гуманитарную помощь лисичанам. Мирные, добрые, положительные", — подытожил глава Луганской ОВА.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что  окупанты обстреляли Житомирщину баллистическими ракетами Около полуночи 12 апреля россияне обстреляли Житомирскую область баллистическими ракетами. В результате ракетного удара произошел пожар в одной из воинских частей. Никто из людей не пострадал. Такое заявление сделал глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко во время телемарафона. После 23 часов у нас в действительности за, наверное, последние 10 дней совершился удар баллистическими ракетами по одной из воинских частей. Никто из людей не пострадал – ни военнослужащие, ни гражданские, как это происходило раньше начала российской агрессии. Поработали в очередной профессионально местные спасатели. Через несколько часов потушили пожар в военной части. Не пострадало практически имущество, сообщил глава ОВА.


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Источник: https://t.me/luhanskaVTSA/1623
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