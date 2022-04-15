Во время обстрела Лисичанска погиб волонтер, его жена – в больнице

Российские военнослужащие 15 апреля произвели обстрел города Лисичанска в Луганской области. Во время вражеских обстрелов погиб один из местных волонтеров, его жена, тоже помогавшая в этой работе мужу, сейчас находится в отделении реанимации. Об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Волонтеры активно помогали людям (фото из открытых источников)

Как отметил чиновник, на территории одного из отдаленных районов города сегодня, когда Лисичанск обстреливали захватчики, погиб местный волонтер, его жена с тяжелыми ранениями находится в медицинском учреждении.

"Супруги с первых дней войны волонтерили, они доставляли гуманитарную помощь лисичанам. Мирные, добрые, положительные", — подытожил глава Луганской ОВА.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что окупанты обстреляли Житомирщину баллистическими ракетами. Около полуночи 12 апреля россияне обстреляли Житомирскую область баллистическими ракетами. В результате ракетного удара произошел пожар в одной из воинских частей. Никто из людей не пострадал. Такое заявление сделал глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко во время телемарафона. После 23 часов у нас в действительности за, наверное, последние 10 дней совершился удар баллистическими ракетами по одной из воинских частей. Никто из людей не пострадал – ни военнослужащие, ни гражданские, как это происходило раньше начала российской агрессии. Поработали в очередной профессионально местные спасатели. Через несколько часов потушили пожар в военной части. Не пострадало практически имущество, сообщил глава ОВА.

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