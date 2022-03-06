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Во время эвакуации из Ирпеня оккупанты убили восемь человек: среди них есть дети

Мэр опроверг информацию, будто Ирпень захвачен оккупантами

6 марта 2022, 21:30
Автор:

Карина Ожерельева
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Во время эвакуации жителей Ирпеня из города, находящегося в Киевской области, из-за обстрелов российских оккупантов погибли восемь человек. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление городского головы Ирпеня Александра Маркушина на его странице в Телеграмме.

Во время эвакуации из Ирпеня оккупанты убили восемь человек: среди них есть дети

Люди в зруйнованому Ірпені - Главком

"На моих глазах два маленьких ребенка и двое взрослых погибли", – заявил Маркушин.

Мэр Ирпеня опроверг информацию, что якобы Ирпень захватили оккупанты. По словам Маркушина, город не сдался врагу, а бои продолжаются.

"Часть Ирпеня действительно захватили российские захватчики, но часть Ирпеня дерется и не сдает свои позиции", – сообщил мэр города.

Эвакуация из Ирпеня должна продлиться 7 марта в 10:00.

Несмотря на обстрелы российских оккупантов, полицейским вместе с украинскими военными удалось 6 марта вывезти из Ирпеня 200 жителей города, среди которых 50 детей. Как передает МВД, эвакуация продолжалась у села Романовка под минометным обстрелом оккупантов.

Как сообщали ранее "Комментарии", СНБО сообщил о новой провокации Кремля. Россия ищет новые способы оправдания своей агрессии против Украины, поэтому вскоре агрессор планирует обстрел находящихся поблизости с украинской границей мирных жилых кварталов российских городов, чтобы обвинить в этом ВСУ.

Также "Комментарии" писали, что Арахамия назвал два проблемных вопроса в переговорах с РФ. Арахамия добавил, что украинская делегация до сих пор не знает, как нужно преодолеть эти барьеры. Он заявил, что делегация Украины не готова идти на компромиссы по территориальной целостности нашего государства во время переговоров.


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Источник: https://t.me/markushyn/1985
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