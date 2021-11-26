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Во Львовской области женщине продали конфеты с червями (ФОТО)

Конфеты продали в местном супермаркете

26 ноября 2021, 22:10
Автор:

Лиля Воробьева
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Во Львовской области, в городке Новояворовск горожанка приобрела сладости, в которых завелись черви. Об этом неприятном сюрпризе она проинформировала сообщество в социальной сети.

Во Львовской области женщине продали конфеты с червями (ФОТО)

Женщина купила сладости с сюрпризом (фото из открытых источников)

Юлия Бардашова отметила, где купила испорченные сладости. Этот товар предлагал местный супермаркет.

Испорченные конфеты, приобретенные львовянкой, назывались "Шоколапки". Когда она хотела полакомиться ими, то, развернув бумажку обертки, увидела в начинке червей.

Гордянка занесла сладкую продукцию обратно в торговое заведение. Там приняли испорченные конфеты и отдали клиентке деньги.

Продавщица объяснила, что они не виноваты, просто получили от производителя испорченную партию продукции.

Юлия Бардашова напомнила всем соотечественникам о таких "сюрпризах" торговой сети и отметила при этом, что нужно быть внимательными, ведь уже скоро приближаются зимние праздники. Она призвала всех покупателей быть осмотрительными, когда покупают сладкую продукцию, ведь можно не порадовать себя такими сюрпризами, а лишь добавить проблем.

Во Львовской области женщине продали конфеты с червями (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что во Львовской области на территории храма мужчина проводил ритуалы . Недалеко от города Львова в населенном пункте Брюховичи незнакомец поздней ночью проник на территорию храма Рождества Пресвятой Богородицы и совершал там загадочные действия. Видеоролик об этом святотатстве на церковной территории разместили в социальных сетях. Недалеко от города Львова в населенном пункте Брюховичи незнакомец поздней ночью проник на территорию храма Рождества Пресвятой Богородицы и совершал там загадочные действия. Видеоролик об этом святотатстве на церковной территории разместили в социальных сетях.


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Источник: https://www.facebook.com/bardashjan14
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