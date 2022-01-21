Во Львовской области пьяный курсант военной академии пошел гулять и попал в Польшу

Будущий военный из Львовщины, который учится в Национальной академии сухопутных войск, вышел прогуляться в лесной массив и оказался на территории Польши. Во время прогулки 20-летний будущий офицер был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает ZAXID.NET.

Курсант пошел гулять и оказался в Польше (фото из открытых источников)

Это происшествие имело место 7 января недалеко от населенного пункта Лопушанка. Украинские пограничники получили информацию от польских коллег, что пятеро жителей незаконно попали на польскую территорию, пересекая украинскую границу. Три нарушителя обнаружили польские стражи границы. Они оказались гражданами Турции.

Вместе с тем, два жителя этой группы вернулись домой. Украинский пограничный наряд с собаками отправился, чтобы их разыскать. Двоих участников пешего похода в Польшу нашли неподалеку от населенного пункта Лопушанка. Документов у них не было.

Один из задержанных был одет в военную форму и берцы. Как установлено, это был 25-летний экс-пограничник Марьян Павлюх. Его спутником стал третьекурсник Львовской Национальной академии сухопутных войск Василий Макар.

В судебном заседании будущий офицер говорил, что с коллегой всю ночь пьянствовали, а уже под утро вышли на прогулку в лес. Как курсант отметил, он насколько перебрал алкоголь,что совсем не запомнил, куда они шли прогуляться и пересекали ли границу. Память вернулась к военному курсанту только тогда, когда их задержал пограничный наряд с помощью спущенных собак.

Прес-офицер Александра Кучковская, представляющий Львовский пограничный отряд, заявила, что по этому случаю началось следствие, которое имеет целью установить, действовали два украинских военнослужащих, как организаторы переправки иностранцев в Польшу.

Как постановила судья Оксана Кшик, будущий офицер признан виновным в незаконном пересечении границы и наложила на него штраф в размере 8500 грн. Такие штрафы придется уплатить еще четырем участникам прогулки в лес, в частности, экс-пограничнику и трем турецким гражданам.

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