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Во Львовской области на дереве нашли почти 80-летнюю мину (ФОТО)

Мину нашли в селе Гримайловка

сегодня, 22:35
Автор:

Лиля Воробьева
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В населенном пункте Гримайловка Львовского региона обнаружили опасную взрывчатку, которая осталась, как напоминание от Второй мировой войны. Минометная мина висела на ветке дерева. Об этом сообщает отдел коммуникаций Государственной службы чрезвычайных ситуаций страны.

Во Львовской области на дереве нашли почти 80-летнюю мину (ФОТО)

Во Львовской области на дереве нашли мину (facebook.com/MNS.GOV.UA)

В сообщении сделан акцент, что эту смертельную находку нашел неизвестный и подвесил на ветку дерева.

Вместе с тем, представители национальной спасательной службы подчеркивают, что, обнаруженная таким образом взрывчатка, могла стать опасной для львовских крестьян, ведь была подвешена всего в нескольких сотнях метров от ближайших сельских усадеб. Сейчас взрывотехниками старая минометная мина, которой почти восемь десятков лет, обезврежена.

Национальная пресс-служба спасателей отмечает, что такая находка выглядит удивительной. Разве это смертоносное напоминание со времен войны, закончившейся почти 80 лет назад, висело на ветке дерева и никто его не видел? Минометную мину с заботой подвесил кто-то из небезразличных жителей, которые, или так несерьезно шутят, или могут полагать, что вот так подвесить ее на дереве, после того, как нашли – это правильный выход из ситуации. К счастью, все кончилось хорошо.

Национальные спасатели еще раз напоминают украинцам, которые могут найти опасные находки войны, сообщать по номеру 101.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что во Львовской области в шахте произошел обвал породы. Во Львовской области, в городе Сосновка неподалеку от Червонограда 17 декабря имел место обвал породы на шахте "Надежда". По этой причине погиб 35-летний шахтер.


 


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Источник: https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/7101154749902364
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