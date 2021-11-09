Во Львовской области мужчина убил свою беременную жену: новые подробности по делу

Во Львовской области вынесен приговор местному жителю, который обвинялся за то, что лишил жизни свою беременную жену. Суд приговорил его к 13 годам тюремного заключения. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Мужчина получил 13 лет лишения свободы (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, закончилось судебное разбирательство уголовного дела в отношении ранее судимого 29-летнего жителя Золочевщины, который умышленно лишил жизни жену, которая ждала ребенка.

Следователи выяснили, что в 2018 году во время Сочельника в разгар семейной ссоры, житель области, который перед этим употреблял алкоголь, начал ее избивать, не разбирая куда и в какие части тела направляет удары. И душил. Молодая женщина скончалась еще до того, как приехали врачи.

Судебное учреждение поддержало позицию работников надзорного ведомства, признало подозреваемого виновным и назначило семейному дебоширу немалый срок наказания – 13 лет лишения свободы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что во Львовской области 25-летний парень до смерти забил ветерана АТО . Во Львовской области захмелевший молодой человек во время драки нанес тяжелые повреждения 50-летнему земляку, бывшему солдату, воевавшему в АТО. Военнослужащий ушел из жизни на следующий день. Трагедия произошла в одном из населенных пунктов Золочевщины. Именно там во время семейных торжеств поспорили 25-летний местный житель и вдвое старше его военнослужащий, 50-летний участник АТО. После ссоры возникла потасовка. Молодой юноша сильно избил своего противника. Бывший военнослужащий на следующий день ушел из жизни от полученных повреждений.

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