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Во Львовской области люди перекрыли трассу Киев-Чоп

В селе Дитковцы около 50 человек перекрыли трассу Киев-Чоп

сегодня, 21:50
Автор:

Лиля Воробьева
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На территории Львовской области в районе населенного пункта Дитковцы группа местных жителей, это около 50 человек блокировали автомагистраль Киев-Чоп. Блокировщики все время ходят по пешеходному переходу.

Во Львовской области люди перекрыли трассу Киев-Чоп

Под Львове около 50 человек перекрыли трассу Киев-Чоп (most.ks.ua)

Об этом сообщает в Telegram-канале патрульная полиция Львовской области.

По обнародованной информации, на 485 км автомагистрали Киев-Чоп, на территории населенного пункта Дитковцы 50 граждан ходят пешеходным переходом.

Таким образом, как утверждают представители патрульной полиции, движение по автомагистрали блокировщиками перекрыто.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что во Львовской области на дереве нашли почти 80-летнюю мину . В населенном пункте Гримайловка Львовского региона обнаружили опасную взрывчатку, которая осталась, как напоминание от Второй мировой войны. Минометная мина висела на ветке дерева. В сообщении сделан акцент, что эту смертельную находку нашел неизвестный и подвесил на ветку дерева. Вместе с тем, представители национальной спасательной службы подчеркивают, что обнаруженная таким образом взрывчатка могла стать опасной для львовских крестьян, ведь была подвешена всего в нескольких сотнях метров от ближайших сельских усадеб. Сейчас взрывотехниками старая минометная мина, которой почти восемь десятков лет, обезврежена. Национальная прессслужба спасателей отмечает, что такая находка выглядит удивительной. Вызывает удивление, что это смертоносное напоминание со времен войны, закончившейся почти 80 лет назад, висело на ветке дерева и никто его не видел? Минометную мину с заботой подвесил кто-то из небезразличных жителей, которые или так несерьезно шутят.


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Источник: https://t.me/lvivpatrolpolice/2891
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