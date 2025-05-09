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Во Львовской области кот спас хозяев во время пожара

Кот подал сигналы о пожаре, чем спас жизнь хозяевам.

сегодня, 14:37
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Автор:
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Slava Kot

В городе Хыров Львовской области кот разбудил хозяев и спас их жизнь, когда дом охватило пламя. Животное вовремя ощутило опасность, а спасатели ликвидировали пожар.

Во Львовской области кот спас хозяев во время пожара

Кот спас жизнь хозяевам во время пожара. Фото иллюстративное

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что ночь с 8 на 9 мая могла стать последней для семьи из города Хыров, что в Самборском районе Львовской области. Когда все жильцы дома спали, на крыше их дома возник пожар. Пламя быстро распространялось, но трагедии удалось избежать благодаря домашнему коту.

Кот, почувствовав опасность, начал громко мяучать и подавать другие сигналы опасности. Его необычное поведение разбудило хозяев, когда в доме уже был слышен запах дыма. Семья немедленно покинула дом, чем была спасена.

"Муркотун, почувствовав опасность, начал мяукать и бегать по комнате, пока не разбудил хозяев. Почувствовав едкий запах дыма, семья мгновенно выбежала из дома и вызвала спасателей", — говорится в сообщении ГСЧС.

Пожарные оперативно прибыли на место и локализовали возгорание. Никто из людей не пострадал. Благодаря бдительности кота и быстрой реакции чрезвычайных ситуаций, трагедии удалось избежать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о случае, когда кот спас владелицу во время российских обстрелов. Перед разрушением дома кот начал мяукать, что заставило женщину пойти в комнату, которая после обстрела оказалась целой.

Также "Комментарии" писали о том, как повестка спасла жизнь мужчине во Львовской области. Благодаря своевременному обследованию на ВЛК была обнаружена опасная болезнь у мужчины.



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Источник: https://t.me/dsns_telegram/42593
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