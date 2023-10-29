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Во Львовской области избили Николая Тищенко – народный депутат

Депутат Николай Тищенко подал в полицию за нападение на себя во Львовской области.

сегодня, 10:17
Автор:
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Slava Kot
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Скандальный депутат Николай Тищенко написал заявление в полицию на нападение на себя во Львовской области. Об этом сообщил другой народный депутат по "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Во Львовской области избили Николая Тищенко – народный депутат

Народный депутат Николай Тищенко. Фото из открытых источников

На Львовщине неизвестные совершили нападение на депутата Верховной Рады Николая Тищенко. По словам Алексея Гончаренко, Тищенко подал заявление в полицию. 


"Во Львовской области напали на Николая Тищенко. Тот подал заявление в полицию", — написал Гончаренко в Telegram.

В настоящее время какие-либо детали относительно инцидента неизвестны. Также неизвестно по количеству нападавших и возможным ранениям, которые были нанесены депутату. Сам Николай Тищенко не комментировал ситуацию с нападением на себя во Львовской области.

Напомним, что Николай Тищенко был исключен из состава парламентской фракции "Слуга народа". Это произошло после его скандальной поездки в Таиланд во время войны в Украине. Кроме того, Николай Тищенко попадал в скандалы своими поздравлениями в различные события. В частности, Тищенко поздравил Украинцев с годовщиной взрывов на Чернобыльской АЭС, а также перепутал Рождество и Пасху.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о потасовке с участием народного депутата, которая произошла в Киеве.

Также "Комментарии" писали о народном депутате, который дал неожиданный совет мужчинам, как избежать вручения повестки. Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский заявил, что во избежание мобилизации нужно притвориться евреем, а также иметь соответствующую одежду. Об этом народный депутат рассказал в видео, которое впоследствии выложил в социальных сетях.




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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/38347
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