Во Львовской области избили Николая Тищенко – народный депутат

Скандальный депутат Николай Тищенко написал заявление в полицию на нападение на себя во Львовской области. Об этом сообщил другой народный депутат по "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.



Народный депутат Николай Тищенко. Фото из открытых источников

На Львовщине неизвестные совершили нападение на депутата Верховной Рады Николая Тищенко. По словам Алексея Гончаренко, Тищенко подал заявление в полицию.

"Во Львовской области напали на Николая Тищенко. Тот подал заявление в полицию", — написал Гончаренко в Telegram.

В настоящее время какие-либо детали относительно инцидента неизвестны. Также неизвестно по количеству нападавших и возможным ранениям, которые были нанесены депутату. Сам Николай Тищенко не комментировал ситуацию с нападением на себя во Львовской области.

Напомним, что Николай Тищенко был исключен из состава парламентской фракции "Слуга народа". Это произошло после его скандальной поездки в Таиланд во время войны в Украине. Кроме того, Николай Тищенко попадал в скандалы своими поздравлениями в различные события. В частности, Тищенко поздравил Украинцев с годовщиной взрывов на Чернобыльской АЭС, а также перепутал Рождество и Пасху.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о потасовке с участием народного депутата, которая произошла в Киеве.

Также "Комментарии" писали о народном депутате, который дал неожиданный совет мужчинам, как избежать вручения повестки. Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский заявил, что во избежание мобилизации нужно притвориться евреем, а также иметь соответствующую одежду. Об этом народный депутат рассказал в видео, которое впоследствии выложил в социальных сетях.



