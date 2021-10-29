Во Львовской области будут судить мужчину за детскую порнографию:

Во Львовской области к судебной ответственности привлекут местного жителя, хранившего в домашнем архиве почти пол сотни гигабайтов детского порно. Об этом информирует Львовское областное надзорное учреждение.

Жителя Львовщины будут судить за хранение детского порно (фото из открытых источников)

53-летний житель города Стрый с помощью современной телекоммуникационной системы имел доступ к ограниченным каналам с детским порно. Это запрещенное видео он хранил дома.

Работники следствия, расследуя это уголовное производство, установили, что этот горожанин, с помощью собственного персонального компьютера, подключенного к сети, загрузил для собственного использования более 150 видеофайлов, на которых были запрещены сцены детского порно. Общий объем этого порно кино с детьми 42 гигабайта.

Работники Стрыйского местного надзорного ведомства направили в местный суд обвинения по этому любителю запрещенных обществом и законом развлечений.

Напомним, что "Комментарии" информируют о том, что во Львовской области 25-летний молодой человек до смерти забил ветерана АТО. Во Львовской области захмелевший молодой человек во время драки нанес тяжелые повреждения 50-летнему земляку, бывшему солдату, воевавшему в АТО. Военнослужащий ушел из жизни на следующий день. Трагедия произошла в одном из населенных пунктов Золочевщины. Именно там во время семейных торжеств поспорили 25-летний местный житель и вдвое старше его военнослужащий, 50-летний участник АТО. После ссоры возникла потасовка. Молодой юноша сильно избил своего противника. Бывший военнослужащий на следующий день ушел из жизни от полученных повреждений.

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