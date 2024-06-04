Во Львовском ТЦК объяснили видео с наездом автомобиля работников военкомата на велосипедиста

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Slava Kot
В сеть попало видео на котором автомобиль работников ТЦК преследует велосипедиста и в попытке перегородить дорогу резко поворачивает, причинив незначительное ДТП, в котором велосипедист упал, однако поднялся и скрылся от работников военкомата. На инцидент отреагировали в Львовском областном ТЦК и СП.
Момент, когда работники ТЦК сбили велосипедиста. Фото из открытых источников
Служба связей с общественностью Львовского ОТЦК и СП объяснила ситуацию с инцидентом на видео, которое распространилось в социальных сетях с участием велосипедиста и работников ТЦК.
Работники ТЦК были переведены в военкомат после участия в боевых действиях и "не справившись с эмоциями" пытались схватить велосипедиста, добавляют в ТЦК.
Во Львовском областном ТЦК подчеркнули, что мужчины призывного возраста должны при себе носить соответствующие документы, которые нужно показать по просьбе работников ТЦК или полиции. Кроме того, ТЦК предупредили, что за препятствование их деятельности можно получить 5-8 лет лишения свободы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Закарпатье работники ТЦК пытались мобилизовать кришнаитов.
Также "Комментарии" писали о реакции Черновицкого ТЦК на информацию о похищении волонтера.
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