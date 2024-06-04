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Во Львовском ТЦК объяснили видео с наездом автомобиля работников военкомата на велосипедиста

Служба по связям с общественностью Львовского областного ТЦК отреагировала на инцидент с велосипедистом, которого остановил автомобиль военнослужащих.

сегодня, 08:50
Автор:
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Slava Kot
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В сеть попало видео на котором автомобиль работников ТЦК преследует велосипедиста и в попытке перегородить дорогу резко поворачивает, причинив незначительное ДТП, в котором велосипедист упал, однако поднялся и скрылся от работников военкомата. На инцидент отреагировали в Львовском областном ТЦК и СП.

Во Львовском ТЦК объяснили видео с наездом автомобиля работников военкомата на велосипедиста

Момент, когда работники ТЦК сбили велосипедиста. Фото из открытых источников

Служба связей с общественностью Львовского ОТЦК и СП объяснила ситуацию с инцидентом на видео, которое распространилось в социальных сетях с участием велосипедиста и работников ТЦК.

"По просьбе военнослужащих РТЦК предъявить документы, гражданин начал выкрикивать нецензурную лексику, оскорблять военнослужащих, вести себя вызывающе и агрессивно. Далее гражданин начал убегать на велосипеде", — описывают начало инцидента в ТЦК.

Работники ТЦК были переведены в военкомат после участия в боевых действиях и "не справившись с эмоциями" пытались схватить велосипедиста, добавляют в ТЦК.

"Военнослужащие, которые были задействованы в группе оповещения, являются участниками боевых действий и на службу в РТЦК переведены из боевых частей. Не справившись с эмоциями, решили преследовать беглеца. Следовательно, догнали и пытались преградить ему путь. Однако ему удалось сбежать", — пояснили в ТЦК.

Во Львовском областном ТЦК подчеркнули, что мужчины призывного возраста должны при себе носить соответствующие документы, которые нужно показать по просьбе работников ТЦК или полиции. Кроме того, ТЦК предупредили, что за препятствование их деятельности можно получить 5-8 лет лишения свободы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Закарпатье работники ТЦК пытались мобилизовать кришнаитов.

Также "Комментарии" писали о реакции Черновицкого ТЦК на информацию о похищении волонтера.



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