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Во Львове заживо сгорел мужчина: подробности трагедии

Мужчина выбежал в подъезд и скончался

сегодня, 22:20
Автор:

Лиля Воробьева
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В столице Западного региона, готовя себе еду, заживо сгорел 87-летний горожанин. Трагедия произошла на улице Широкой 12 ноября. Об этом сообщает ГУ Нацполиции Львовского региона.

Во Львове заживо сгорел мужчина: подробности трагедии

Мужчина погиб на месте (фото из открытых источников)

Беда произошла после обеда. Как утверждают полицейские, дедушка на плите варил себе кушать. В какой-то момент на нем от огня загорелась одежда. Старик не мог погасить на себе пламя, только как-то вышел в подъезд. Там он и ушел из жизни.

Житель Львова жил одиноко. Когда на место беды примчались спасатели и полицейские, он уже не дышал. Полиция выясняет все моменты и опрашивает соседей.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что во Львове на женщину упал забор . Во Львове тяжелая металлическая секция ограждения едва смертельно не травмировала местную жительницу, которая вышла на прогулку со своими малышами в городской парк. Когда они шли у развлекательного аттракциона "Парк динозавров", на львовянку обрушилась оборванная секция немалого 2-метрового забора. Прохожие подбежали к потерпевшей и вызволили ее из страшной ловушки. А ведь тяжелая секция могла ее смертельно травмировать. Пострадавшую завезли в больницу и сделали первую операцию. Ведь по диагнозу врачей, у горожанки тяжело травмирована нога и сломана ключица. Впереди еще одна операция и многомесячная реабилитация. Администрация центрального парка, где завалилась изгородь, объясняет, что сильный ураган разрушил забор, одна из секций и не выдержала. После этого трагического случая сюда ограничивали доступ людей. Теперь работники медиа выясняют, кто должен следить, чтобы забор был всегда в порядке и не калечил горожан, даже когда случаются природные катаклизмы.


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Источник: https://zaxid.net/87_richniy_lvivyanin_zaginuv_vid_opikiv_pid_chas_prigotuvannya_yizhi_n1530200
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