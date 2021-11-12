Во Львове заживо сгорел мужчина: подробности трагедии

В столице Западного региона, готовя себе еду, заживо сгорел 87-летний горожанин. Трагедия произошла на улице Широкой 12 ноября. Об этом сообщает ГУ Нацполиции Львовского региона.

Мужчина погиб на месте (фото из открытых источников)

Беда произошла после обеда. Как утверждают полицейские, дедушка на плите варил себе кушать. В какой-то момент на нем от огня загорелась одежда. Старик не мог погасить на себе пламя, только как-то вышел в подъезд. Там он и ушел из жизни.

Житель Львова жил одиноко. Когда на место беды примчались спасатели и полицейские, он уже не дышал. Полиция выясняет все моменты и опрашивает соседей.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что во Львове на женщину упал забор . Во Львове тяжелая металлическая секция ограждения едва смертельно не травмировала местную жительницу, которая вышла на прогулку со своими малышами в городской парк. Когда они шли у развлекательного аттракциона "Парк динозавров", на львовянку обрушилась оборванная секция немалого 2-метрового забора. Прохожие подбежали к потерпевшей и вызволили ее из страшной ловушки. А ведь тяжелая секция могла ее смертельно травмировать. Пострадавшую завезли в больницу и сделали первую операцию. Ведь по диагнозу врачей, у горожанки тяжело травмирована нога и сломана ключица. Впереди еще одна операция и многомесячная реабилитация. Администрация центрального парка, где завалилась изгородь, объясняет, что сильный ураган разрушил забор, одна из секций и не выдержала. После этого трагического случая сюда ограничивали доступ людей. Теперь работники медиа выясняют, кто должен следить, чтобы забор был всегда в порядке и не калечил горожан, даже когда случаются природные катаклизмы.

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