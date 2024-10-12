Во Львове простились с зятем Ирины Фарион (ФОТО)

Во Львове 12 октября простились с двумя погибшими на фронте защитниками Украины - Василием Особой и Михаилом Езерским. Один из них – зять известной языковедки Ирины Фарион. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию городского головы Львова Андрея Садового.



Фото Львовского городского головы Андрея Садового

“Василий Особа (24.05.1989 – 06.10.2024) встал на защиту Родины в рядах Национальной гвардии Украины. Погиб в бою с оккупантом. Осталась жена София, которая является работницей городского совета, и двое маленьких детей. София очень тяжело переживала потерю мамы, известной языковедки Ирины Фарион. В столь короткий период в семью пришла еще одна беда. Искренние соболезнования!”, — написал Андрей Садовый.

Михаил Езерский (15.05.1978 – 06.10.2024) с первых дней полномасштабного вторжения встал на защиту Украины. Он защищал нашу землю в составе 67-й отдельной механизированной бригады, выполняя задачи в Харьковской и Донецкой областях. У Михаила остались жена и сын.

Напомним, что дочь известного общественного деятеля Ирины Фарион опубликовала письмо, которое ее мама написала своему зятю Василию Особе. Письмо стало своеобразным прощальным посланием, наполненным теплыми словами и благодарностью. О чем говорила Ирина Фарион в письме, читайте подробнее по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Интернете появилось предложение по продаже автографа Ирины Фарион. Предложение появилось на одном из сайтов, позиционирующих себя специализированной площадкой по продаже автографов известных людей, оформленных как произведение искусства. Сколько стоит автограф, читайте здесь.