Во Львове посреди улицы из-под асфальта вырвался столб огня (ВИДЕО)

Жители столицы Западного региона нашего государства в понедельник стали свидетелями шокирующего инцидента. В старом городе, прямо на проезжей части начала гореть брусчатка, которой вымощена улица. Сильный огонь шел из-под земли, как-будто там стоял какой-то подземный резервуар с нефтепродуктами. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовщины.

У Львові зайнявся газопровід посеред вулиці (фото t.me/lvivpatrolpolice)

Горожане не растерялись, не паниковали, а вызвали полицию и представителей коммунальных служб. Причина возгорания прозаична: произошла утечка в трубе на подземной газовой магистрали, проходящей по центру Львова, на улице Дудаева, 7.

Полицейские временно остановили движение авто, городских троллейбусов и трамваев, а газовики и ремонтники начали выполнять свою работу и ликвидировать утечку голубого топлива.

Избранник Львовской городской общины Игорь Зинкевич рассказал, что еще раньше на этом участке улицы была большая выбоина, местные жители говорили, что оттуда просачивается голубое топливо.

Факел огня загорелся от искры из электрокабеля.

Пока будут продолжаться ликвидационные работы на улице, в двух районах части старого города перекроют голубое топливо.

Напомним, что "Комментарии" сообщали своим читателям о том, что в Львове Виктор Ющенко ездил по улицам города в нетрезвом состоянии. Не екс-президент, а житель Львова Виктор Ющенко напился и мчался по улицам города, пока не попался местным стражам порядка. К счастью, водитель-выпивоха никого не убил и не покалечил. Зато он в 17 раз превысил норму употребления алкоголя и по приговору Шевченковского районного суда вынужден будет уплатить 34 тысячи гривен штрафа, как наказание за то, что сел за руль пьяным. Львовский господин Ющенко управлял автомобилем с 3,45 промилле алкоголя в крови.





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