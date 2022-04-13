Во Львове после Пасхи откроют полсотни детсадов: подробности

В городе Львов после Пасхи планируют снова открыть городские детсады. Это будет 26 апреля. Об этом сообщил мэр столицы Западной Украины Андрей Садовый в своем Телеграмме-канале.

Во Львове возобновляют работу детсады (фото из открытых источников)

"Планируем, что после Пасхи, с 26 апреля, в городе будут работать 50 очередных дошкольных учебных заведений. Все помещения – с соответственно обустроенными укрытиями", – сообщил хорошую новость львовский городской голова.

Андрей Садовый отметил, что в городе уже начинают формировать группы по 12 детей. Соблюдая нормы безопасности, дошкольные учреждения будут действовать в таком соотношении: 1 воспитатель на 2-3 ребенка.

Именно так организованное пребывание в детсадах будет безопасно для детей. Ведь такое количество малышей ответственные воспитатели смогут быстро завести в обустроенное укрытие.

Львовский мэр посоветовал родителям за всеми подробностями обращаться в ближайшее к ним дошкольное городское учреждение.

"Оно может не работать, но информацию о ближайшем резервном садике, к которому нужно обратится, вам обязательно предоставят. По понятным причинам полный список заведений публично предоставлять не будем. Посещать дежурные садики также смогут дети, эвакуированы из других областей Украины", — подытожил Львовский городской голова.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал о том, что Убегая от войны: какова ситуация с обеспечением переселенцев в приграничных областях. Граждане из горячих точек разъехались по Украине в разные области. Пограничные Ровенщина и Житомирщина тоже приютили немало переселенцев.

По данным военной администрации, в Ровенской области на длительное проживание осталось 42 890 переселенцев, также в регион эвакуировано более 400 подопечных гериатрических пансионатов, домов-интернатов для лиц с инвалидностью, психоневрологических интернатов из Киевщины и Донбасса. Все они обеспечены надлежащими условиями проживания.

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