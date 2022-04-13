Во Львове после Пасхи откроют полсотни детсадов: подробности

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Лиля Воробьева
В городе Львов после Пасхи планируют снова открыть городские детсады. Это будет 26 апреля. Об этом сообщил мэр столицы Западной Украины Андрей Садовый в своем Телеграмме-канале.
Во Львове возобновляют работу детсады (фото из открытых источников)
"Планируем, что после Пасхи, с 26 апреля, в городе будут работать 50 очередных дошкольных учебных заведений. Все помещения – с соответственно обустроенными укрытиями", – сообщил хорошую новость львовский городской голова.
Андрей Садовый отметил, что в городе уже начинают формировать группы по 12 детей. Соблюдая нормы безопасности, дошкольные учреждения будут действовать в таком соотношении: 1 воспитатель на 2-3 ребенка.
Именно так организованное пребывание в детсадах будет безопасно для детей. Ведь такое количество малышей ответственные воспитатели смогут быстро завести в обустроенное укрытие.
Львовский мэр посоветовал родителям за всеми подробностями обращаться в ближайшее к ним дошкольное городское учреждение.
"Оно может не работать, но информацию о ближайшем резервном садике, к которому нужно обратится, вам обязательно предоставят. По понятным причинам полный список заведений публично предоставлять не будем. Посещать дежурные садики также смогут дети, эвакуированы из других областей Украины", — подытожил Львовский городской голова.
Напомним, что сайт "Комментарии" информировал о том, что
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