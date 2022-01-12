Во Львове парень хотел покончить с собой в прямом эфире (ВИДЕО)

В столице Западной Украины полицейские спасли 21-летнего львовского юношу, который намеревался совершить самоубийство. При этом покончить с жизнью с помощью суицида он намеревался в прямом эфире. Это ЧП произошло в прошлый вторник, 11 января, в 4 часа утра. Об этом сообщает патрульная полиция Львовского региона.

Мужчину спасли полицейские (фото из открытых источников)

Полицейские сообщают, что им совершила звонок молодая горожанка и проинформировала, что один из ее знакомых сейчас в социальных сетях совершает прямую трансляцию. Она насторожилась после его реплики, где он прощается со всеми знакомыми и говорит, что нет желания жить.

Молодой горожанин не обнародовал места, где он находился, но его товарища сбросила патрульным скриншот этой трансляции.

Заместитель руководителя роты одного из патрульных батальонов Александр Савицкий и его коллега Виктор Жовтанецкий на этом скриншоте опознали городской парк, где мог быть молодой человек. Патрульные отправились туда, но никого не нашли.

Но львовские полицейские не остановили поиски и тщательно осмотрели соседние районы. Они обнаружили 21-летнего львовянина на одной из городских улиц.

У юноши была рана на руке, которую не хотел показывать полицейским. Потому они вызвали к нему врачей.

Судя по его рассказу, у него были проблемы и не мог их решить сам. Поэтому полицейские наладились вовремя и спасли своего земляка от ошибочного шага.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Индии подросток совершил суицид из- за проигрыша в онлайн-игре. В штате Мадхья-Прадеш в Индии 13-летний мальчик покончил с собой после того, как проиграл крупную сумму в мобильной игре.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!