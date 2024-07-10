Во Львове мужчина взорвался на гранате: в полиции сообщили детали

10 июля во Львове было обнаружено тело мужчины, взорвавшегося на гранате. Полиция установила, что им оказался 34-летний житель города, который не выжил после инцидента с гранатой.



Во Львове мужчина взорвался на гранате. Фото из открытых источников

Утром, 10 июля, жители Львова на улице Пасечной услышали взрыв и вызвали полицию. Правоохранители обнаружили тело мужчины, взорвавшегося на гранате.

"Сообщения о взрыве, произошедшем недалеко от одного из многоквартирных домов на улице Пасечной, поступило в полицию около 06:30. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Львовского районного управления полиции №1, криминалисты, специалисты-взрывотехники и сотрудники других служб полиции Львовщины", – говорится в заявлении полиции.

Правоохранители определили, что погибшим оказался 34-летний местный житель, получивший многочисленные осколочные ранения от взрыва. По данным полиции, мужчина погиб, вероятно, от детонации гранаты Ф-1.

По факту инцидента полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК – умышленное убийство с отметкой о самоубийстве, а также по ч. 1 ст. 263 УК – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Полиция занимается расследованием, устанавливает обстоятельства инцидента и происхождение гранты у мужчины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на известного блоггера во Львове совершили нападение. Инцидент произошел на одной из центральных улиц города, где инфлюэнсера атаковали газовым баллончиком

Также "Комментарии" писали о том, что мужчина в Одессе взорвался на гранате в собственном доме.



