Вечером 3 декабря во Львове во время оповещения населения о мобилизации смертельно ранен военнослужащий Галицко-Франковского РТЦК и СП. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генерального прокурора.

Во Львове конфликт с ТЦК закончился смертью: что известно

По предварительным данным, 30-летний львовянин во время проверки документов нанес военному ножевое ранение и, применив газовый баллончик, скрылся.

Потерпевший – ветеран АТО – был госпитализирован с критическим повреждением бедренной артерии. Несмотря на усилия врачей, его жизнь спасти не удалось.

Благодаря оперативным действиям правоохранителей мужчина был установлен и задержан в порядке ст. 208 УК Украины. На месте происшествия изъят нож.

При процессуальном руководстве Франковской окружной прокуратуры начато производство по ч. 2 ст. 121 и ч. 3 ст. 350 УК Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, причиненное в связи с исполнением служебных обязанностей, повлекшее смерть потерпевшего.

Решается вопрос об извещении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Ивано-Франковская специализированная прокуратура в сфере обороны сообщила о подозрении заместителю начальника территориального центра комплектования, который во время медицинского осмотра в больнице применил физическое насилие к военнообязанному.

По данным следствия, мужчину вместе с другими гражданами направили на прохождение военно-врачебной комиссии. В момент, когда он отказался от проведения флюорографии, чиновник — подполковник ТЦК — умышленно нанес ему по меньшей мере пять ударов в паховый участок. В результате полученных травм пострадавший получил тяжкие телесные повреждения и нуждался в хирургическом вмешательстве, которое завершилось удалением одного из органов.