Во Львове девушка отпраздновала 18-летие на мемориале Небесной сотни с российской музыкой и фейерверком (ВИДЕО)



















Мемориал Героев Небесной сотни во Львове (фото из открытых источников)

Юная львовянка решила креативно и с размахом отпраздновать свое 18-летие. Девушка с друзьями устроили вечеринку прямо на мемориале Героям Небесной сотни. Об этом сообщает "Varta1".



Свой "праздник" девушка выложила в социальных сетях, в частности, празднование она опубликовала в Stories на своей странице в Instagram. В Сети именинница утверждает, что является блогером.



На видео видно, что в таком "празднике" участвовали несколько других девушек. Они делали фото на память прямо на мемориале погибших воинов, танцевали под русскую музыку, распивая алкогольные напитки. День рождения юной блогерки завершился масштабным фейерверком у каменных плит Героям Украины, которые защищали суверенитет и независимость нашего государства.

После огласки в Интернете и местных СМИ блогерка удалила скандальное видео со своей страницы, но оно уже успело разлететься в Сети. В комментариях многие негодуют из-за такого поступка львовянки.

Пока девушка никак не прокомментировала свои действия.



Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что во Львове погиб 18-летний юноша, пытаясь сделать крутое селфи. Ради яркого снимка молодой человек залез на вагон-цистерну, который был под напряжением.

Львовянин прогуливался вместе с братом и другом вблизи железнодорожных путей и решил сделать селфи. Ради яркого снимка он забрался на вагон-цистерну, котор

б

ыл под напряжением. В результате парня ударило током и

он скончался до приезда скорой помощи. В полиции квалифицировали произошедшее как умышленное убийство с пометкой "несчастный случай".

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