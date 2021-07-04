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Главная Новости Общество происшествия Во Львове девушка отпраздновала 18-летие на мемориале Небесной сотни с российской музыкой и фейерверком (ВИДЕО)
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Во Львове девушка отпраздновала 18-летие на мемориале Небесной сотни с российской музыкой и фейерверком (ВИДЕО)

Видео с празднования оказалось в соцсети

сегодня, 10:50
Автор:

Лиля Воробьева








Во Львове девушка отпраздновала 18-летие на мемориале Небесной сотни с российской музыкой и фейерверком (ВИДЕО)

Мемориал Героев Небесной сотни во Львове (фото из открытых источников)

Юная львовянка решила креативно и с размахом отпраздновать свое 18-летие. Девушка с друзьями устроили вечеринку прямо на мемориале Героям Небесной сотни. Об этом сообщает "Varta1".

Свой "праздник" девушка выложила в социальных сетях, в частности, празднование она опубликовала в Stories на своей странице в Instagram. В Сети именинница утверждает, что является блогером.

На видео видно, что в таком "празднике" участвовали несколько других девушек. Они делали фото на память прямо на мемориале погибших воинов, танцевали под русскую музыку, распивая алкогольные напитки. День рождения юной блогерки завершился масштабным фейерверком у каменных плит Героям Украины, которые защищали суверенитет и независимость нашего государства.

После огласки в Интернете и местных СМИ блогерка удалила скандальное видео со своей страницы, но оно уже успело разлететься в Сети. В комментариях многие негодуют из-за такого поступка львовянки.

Пока девушка никак не прокомментировала свои действия.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что во Львове погиб 18-летний юноша, пытаясь сделать крутое селфи. Ради яркого снимка молодой человек залез на вагон-цистерну, который был под напряжением.

Львовянин прогуливался вместе с братом и другом вблизи железнодорожных путей и решил сделать селфи. Ради яркого снимка он забрался на вагон-цистерну, который был под напряжением. В результате парня ударило током и он скончался до приезда скорой помощи. В полиции квалифицировали произошедшее как умышленное убийство с пометкой "несчастный случай".



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Источник: https://youtu.be/DAl_Q56vPgw
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Обусуждения

Ігор

сегодня, 12:22

Такий він "патріотизм" у тоталітарно-корупційному паханаті Садового-Тягнибока та Медведчука-Дубневича.

ККК

сегодня, 12:03

Небесная сотня))) Тупое название для горстки долбоебов из за которых сейчас вся страна в жопе, кроме ублюдков которые устроилт гос переворот!

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