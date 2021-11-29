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Во Львове блоггер устроил эротическую вечеринку в День памяти жертв Голодомора: как объяснил такой поступок именинник

Блоггер заявил, что праздновал, потому что родился в этот день

сегодня, 18:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Львовский блоггер Александр Залиско по поводу своего очередного дня рождения устроил в городском заведении для ученых торжество. Событие произошло 27 ноября, когда в нашей стране отмечают День памяти погибших украинцев во время Голодомора.

Во Львове блоггер устроил эротическую вечеринку в День памяти жертв Голодомора: как объяснил такой поступок именинник

Владимир Остапчук (фото: Instagram)

Фотографии с вечеринки он размещал на своей странице в социальных сетях.

Там приглашенные веселились от души, их развлекали танцоры шоу-балета, гости были активными участниками разных откровенных конкурсов, в том числе, и эротических. Известный львовянин пригласил на именины своих не менее известных коллег, на блоги которых подписаны миллионы украинцев. В частности, Натали Литвин, Таню Самбурскую, Валерия Юрченко, Сашу Бо. Всех приглашенных радовал звездный ведущий Владимир Остапчук.

Эта шумная вечеринка в такой день вызвала волну возмущения у многих их поклонников. Под веселыми фотографиями люди писали слова возмущения. Но представители блоггерского сообщества не обращали на это внимания, в частности, несколько из них заблокировали возможность оставлять отзывы.

Сам именинник написал, что уважает память погибших во время Голодомора, но так случилось, что его личный праздник пришелся на эту печальную дату.

По его словам, в субботу все было как обычно. На телевизионных каналах прошли развлекательные шоу, украинцы отмечали свадьбу и другие личные забавы. Все критические комментарии он назвал информационным ядом, распыляемым повсюду. У него день рождения 27 ноября и этот день выбрал его, автора этих строк. Поэтому он не позволит никому испортить настроение. И отмечает его так, как он этого пожелал.

Никаких других мыслей известный галичанин слушать не захотел, так как отключил функцию комментировать его сообщения в социальных сетях.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Тиктокеры ради видео похитили человека во Львове.


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Источник: https://www.instagram.com/o_zalisko/?hl=ru
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