Во Львове 23 февраля будут звучать сирены: что известно

В городе Львов в среду, 23 февраля, прозвучат сирены. Они будут обучающими, поэтому горожан информируют, чтобы не пугались. Об этом сообщает патрульная полиция города Львова.

Учебное оповещение состоится в 11-12 часов (фото из открытых источников)

Патрульные полицейские столицы Западной Украины отмечают, что вместе с представителями городского совета будут проводить учебное уведомление, которое будет проходить ориентировочно до полудня - в 11-12 час.

Учебное оповещение полицейские будут транслировать с помощью громкоговорителей, передвигаясь в служебных автомобилях.

Оно будет звучать так: "Уважаемые львовяне! Львовский городской совет проводит учебное оповещение. Обратите внимание: если не будет работать связь, интернет, телевидение и радио, жителей города будут сообщать через громкоговорители патрульной полиции, оперативных и коммунальных служб. Спасибо за внимание! Напомним, это было учебное уведомление Львовского городского совета".

Представители львовской патрульной полиции объясняют, что такие тренировки необходимы для того, чтобы проверить дополнительную систему оповещения жителей города до времени чрезвычайных событий.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что США переносят посольство из Киева во Львов . Соединенные Штаты переносят свое посольство в Украине из столицы Киева в западный город Львов, заявил в понедельник, 15 февраля, госсекретарь Энтони Блинкен, ссылаясь на "резкое ускорение наращивания российских сил". Этот шаг сделан после того, как американские официальные лица предупредили, что Москва продолжает накапливать более 100 000 военных у границы России с Украиной и в соседней Беларуси, и в любой момент может совершить сокрушительное нападение.

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