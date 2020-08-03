Во Львове заминировали здание суда

Полиция Львова проверяет сообщения о минировании здания, в котором находятся сразу три суда: Галичский районный, Сиховский районный, а также Львовский окружной административный. Об этом сообщает сектор коммуникации Национальной полиции во Львовской области.

По данным источника, третьего августа в районе 14.20 в полицию поступило сообщение от анонима. В нем шла речь, что заминировано здание, в котором находится суд. На данный момент на месте событий работают специалисты-саперы, кинологи и следственно-оперативная группа. Сразу же были эвакуированы около 200 человек, работников и посетителей суда.

По состоянию на 17.10 никаких новых данных не поступало.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Сети появилось интервью киевского "террориста", который хотел взорвать банк. Сухроб Каримов перед захватом бойцами “Альфа”. Общаясь с представителями СМИ, “Святой Дух”, как назвал себя террорист, заявил, что нужно “ликвидировать”, арестовать всех президентов в мире и ввести военное положение. Последнее террорист, по его словам, хотел бы сделать сам.

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