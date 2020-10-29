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Во Франции второй теракт за день

Ранее в Ницце мужчина обезглавил женщину в храме

сегодня, 13:57
Автор:

Владимир Лавский

Полиция во французском Авиньоне застрелила мужчину, который пытался напасть на полицейских с ножом. Об этом сообщает местная радиостанция Europe 1.

Во Франции второй теракт за день

По данным полиции, мужчина выкрикивал "Аллах Акбар!" и угрожал сотрудникам полиции. В ответ полиция открыла огонь, в результате чего злоумышленник скончался от полученных ранений. По делу начато расследование.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Ницце в известном храме обезглавили женщину.

Известно, что один человек погиб, еще несколько случайных французов получили ранения. Также источники в полиции говорят, что погибшей оказалась женщина: ее убийца обезглавил в базилике Нотр-Дам. Сейчас на месте работают полицейские и медики. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что произошедшее является террористическим актом. Подробности обещают сообщить позже.



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