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В Ницце - теракт: в известном храме обезглавили женщину

На прохожих у храма Нотр-Дам напал неизвестный с ножом

сегодня, 11:13 comments1536
Автор:

Елена Волкова

В Ницце, у известной базилики Нотр-Дам, сегодня произошел теракт. Как сообщает французское издание ACTU17, на прохожих у храма напал неизвестный с ножом.

В Ницце - теракт: в известном храме обезглавили женщину

Известно, что один человек погиб, еще несколько случайных французов получили ранения. Также источники в полиции говорят, что погибшей оказалась женщина: ее убийца обезглавил в базилике Нотр-Дам. Сейчас на месте работают полицейские и медики. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что произошедшее является террористическим актом. Подробности обещают сообщить позже.

Напомним, житель города Бахмут Донецкой области совершил преступление против своего товарища, нанеся ему 500 ножевых ранений. Накануне события мужчины употребляли спиртные напитки в большом количестве. Хозяин квартиры, в которой проходила эта встреча, заподозрил своего 50-летнего знакомого в краже имущества из дома. Не дожидаясь объяснений и оправданий, 69-летний хозяин повалил друга на пол и нанес ему ножом полтысячи глубоких ран.


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