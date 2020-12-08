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Во Франции вспышка нового вируса: стоит ли бояться

За пределами города во Франции на утиной ферме произошла вспышка гриппа

сегодня, 15:00
Автор:

Мокрик Анастасия

Сегодня, 8 декабря, "Reuters" сообщил информацию о вспышке вируса H5N8, то есть высокопатогенного птичьего гриппа на территории утиной фермы, что расположена во Франции, неподалеку от города Биарицц. В лаборатории подтвердили наличие H5N8. Сообщается, что в момент вспышки вируса на ферме находились примерно 6 тысяч гусей.

Во Франции вспышка нового вируса: стоит ли бояться

ФОТО: Из открытых источников

В последний раз птичий грипп "атаковал" эту же ферму в 2017 году. В тот раз были приняты жесткие меры, а именно – уничтожение птиц. Количество умерщвленных уток и гусей достигало нескольких миллионов.

На сей раз вокруг утиной фермы создали санитарную зону, а так же была усилена охрана. Однако, в лаборатории говорят о том, что возможно и сейчас уничтожать всех птиц. Проблема в том, что птичий грипп может активно распространяться если вовремя не принять меры по его устранению. 

К слову, в этом году нескольких французских зоомагазинах у птиц был выявлен этот же вирус. Как оказалось, все три птицы были проданы одним человеком. 

Риск распространения этого вируса среди населения крайне мал. О случаях заболевания людей H5N8 – неизвестно, в отличии от H5N1. Не смотря на это, владельцы домашней птицы должны быть предельно осторожны и при первых же признаках у птиц звонить ветеринарам. В ведомстве отметили, что H5N8 не может передаваться через продукты из птицы.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о статистике заражения и смертности от птичьего гриппа в Украине



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Источник: https://in.reuters.com/article/us-health-birdflu-france/france-confirms-severe-bird-flu-outbreak-on-duck-farm-idINKBN28I0YD
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