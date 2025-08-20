Во Франции умер стример в прямом эфире: как это произошло

46-летний Рафаэль Грейвен, известный под псевдонимом Jean Pormanove, скончался во время стрима, транслировавшегося на платформе Kick. Следователи подозревают, что смерть произошла в результате многомесячных издевательств над мужчиной, которые происходили в прямом эфире.

Рафаэль Грейвен (Jean Pormanove). Фото из открытых источников

Рафаэль Грейвен был популярным стримером, получившим сотни тысяч подписчиков на TikTok, Twitch и других платформах. Его контент выходил далеко за пределы обычных игровых трансляций, ведь он участвовал в экстремальных челленджах и шоу, где терпел унижение и физическую боль.

Согласно изданию Le Parisien, в прошлых эфирах его обстреливали шариками с краской, бросали в него бутылки и избивали. Такие сцены привлекали тысячи зрителей, но могли стать роковыми для стримера.

Смерть Рафаэля Грейвена произошла 18 августа в деревне Контес близ Ниццы. Незадолго до этого в интернете появилось видео, которое, по словам пользователей, показывает последние минуты его жизни. На кадрах Грейвен неподвижно лежит в постели под одеялом, а один из двух мужчин, обычно пытавших его в предыдущих видео, бросает в его сторону пластиковую бутылку с водой.

Эта трансляция проходила на австралийской платформе Kick, а впоследствии видео со смертью стримера разлетелось по сети.

Французские прокуроры начали расследование, предназначено вскрытие для установления точной причины смерти. Как оказалось, еще с декабря 2024 года полиция Ниццы расследует возможные "намеренные насильственные действия" против уязвимых людей на видео, которые распространялись в сети.

Министр цифровых технологий Франции Клара Шаппаз назвала инцидент "абсолютным ужасом". Она подчеркнула, что ответственность онлайн-платформ за недопущение незаконного контента обязательна. Похожую позицию высказала уполномоченная по правам детей Сара Эль-Хари, призвавшая родителей защищать детей от насильственного контента.

Эксперты отмечают проблему отсутствия эффективного контроля за платформами, где транслируют экстремальный контент. Kick, набирающая популярность как альтернатива Twitch, имеет более мягкие правила модерации, привлекающие как зрителей, так и создателей "шокового" контента.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о жестоком убийстве в прямом эфире, когда в Мексике застрелили известную инфлюэнсершу.

Также "Комментарии" писали об инциденте, когда мужчина в прямом эфире застрелил бывшую жену.