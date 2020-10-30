Во Франции рассказали, кто обезглавил женщину в храме Нотр-Дам

Во Франции рассказали, кто совершил жуткий теракт в базилике Нотр-Дам Ниццы. Человеком, который обезглавил женщину и зарезал еще двоих прихожан, оказался 21-летний уроженец Туниса, который прибыл в Европу как беженец.

Как сообщает AFP, Брагим Ауисауи прибыл в Италию в сентябре: границы закрыты, однако он перебрался по морю с помощью плота. В октябре ему выписали постановление уехать из этой страны, после чего он перебрался во Францию. При себе у него были лишь документы беженца, которые ему выдал Красный Крест в Италии. Сейчас продолжается расследование, к которому приобщили и экспертов из Туниса. Ведь именно его граждане являются большинством из иностранных участников террористической организации “Исламское государство”.

Как ранее сообщали “Комментарии”, вчера в Ницце террорист обезглавил женщину в храме Нотр-Дам и убил еще двоих человек.



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