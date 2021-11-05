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Вместо госэкспертизы шламовых полей НГЗ активисты обратились к частному эксперту Юрченко

Эксперт, в свою очередь, заявил, что в волосах жителей сел, которые расположены вблизи НГЗ, якобы повышенное содержание опасных элементов

сегодня, 11:11
Автор:

Станислав Молчанов
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Отходы производства Николаевским глиноземным заводом (НГЗ) – красный шлам – якобы катастрофически воздействуют на здоровье людей. Об этом этом заявил в интервью "Фокусу" частный эксперт Евгений Юрченко, который по заказу общественной организации "Стоп шлам" проводил экспертизу волос жителей Николаевщины. Однако специалист опять не объяснил, каким образом у него оказались образцы для исследований, пишет издание Delo.ua. 

Вместо госэкспертизы шламовых полей НГЗ активисты обратились к частному эксперту Юрченко

Евгений Юрченко - фото из открытых источников

"В Украине подобные исследования вообще не проводились.  Не говоря о том, чтобы использовать их в суде. Что используется в качестве доказательств, я не могу сказать", — отметил Юрченко.

Журналисты отмечают, что "Стоп шлам" известна тем, что атакует Николаевский глиноземный завод, требуя заплатить членам организации за "моральный ущерб" более 9 млрд грн. Активисты привлекли к своей информационной кампании эксперта Евгения Юрченко из "Киевского экспертно-исследовательского центра" (КЭИЦ). Это частная структура с уставным капиталом в 1500 грн. Проведение исследований ООО КЭИЦ — платная услуга. Заказчик должен заполнить специальную форму и гарантировать оплату по выставленному счету. После того как "Стоп шлам" обратился в центр, эксперт заявил, что в волосах жителей сел, которые расположены вблизи НГЗ, повышенное содержание различных элементов, что приводит к опасным заболеваниям.

"На пресс-конференции, на которой объявлялся старт исследования, эксперт, сидя рука об руку с представителями "Стоп шлам", сразу же озвучил заведомо негативный результат, хотя сбор образцов только начинался. Но на прямой вопрос эксперт не смог назвать ни методику исследования, ни условия, при которых осуществлялся сбор образцов. Умалчивается эта информация и сейчас в интервью, которое появилось перед очередным судебным заседанием", — отметил адвокат НГЗ Владимир Ващенко. 

По мнению юриста, это очередная попытка повлиять на суд, манипулируя информацией о влиянии деятельности завода на экологию и здоровье. Однако в суд предоставить подтверждающие документы не удалось, в качестве доказательств подготовив только психологическую экспертизу о моральном вреде. 

Это исследование Минюст признал незаконным, экспертам-психологам приостановили действие свидетельств, и сейчас они фигуранты уголовного производства о подделке документов.  


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Источник: https://delo.ua/business/avtor-issledovanija-dlja-stop-shlam-ne-znaet-ka-388179/
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