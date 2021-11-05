Вместо госэкспертизы шламовых полей НГЗ активисты обратились к частному эксперту Юрченко

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Станислав Молчанов
Отходы производства Николаевским глиноземным заводом (НГЗ) – красный шлам – якобы катастрофически воздействуют на здоровье людей. Об этом этом заявил в интервью "Фокусу" частный эксперт Евгений Юрченко, который по заказу общественной организации "Стоп шлам" проводил экспертизу волос жителей Николаевщины. Однако специалист опять не объяснил, каким образом у него оказались образцы для исследований, пишет издание Delo.ua.
Евгений Юрченко - фото из открытых источников
Журналисты отмечают, что "Стоп шлам" известна тем, что атакует Николаевский глиноземный завод, требуя заплатить членам организации за "моральный ущерб" более 9 млрд грн. Активисты привлекли к своей информационной кампании эксперта Евгения Юрченко из "Киевского экспертно-исследовательского центра" (КЭИЦ). Это частная структура с уставным капиталом в 1500 грн. Проведение исследований ООО КЭИЦ — платная услуга. Заказчик должен заполнить специальную форму и гарантировать оплату по выставленному счету. После того как "Стоп шлам" обратился в центр, эксперт заявил, что в волосах жителей сел, которые расположены вблизи НГЗ, повышенное содержание различных элементов, что приводит к опасным заболеваниям.
По мнению юриста, это очередная попытка повлиять на суд, манипулируя информацией о влиянии деятельности завода на экологию и здоровье. Однако в суд предоставить подтверждающие документы не удалось, в качестве доказательств подготовив только психологическую экспертизу о моральном вреде.
Это исследование Минюст признал незаконным, экспертам-психологам приостановили действие свидетельств, и сейчас они фигуранты уголовного производства о подделке документов.
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