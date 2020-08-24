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Главная Новости Общество происшествия Власти Сирии объявили о теракте на территории страны
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Власти Сирии объявили о теракте на территории страны

После взрыва на газопроводе вся страна осталась без электричества

сегодня, 08:44
Автор:

Владимир Лавский

В ночь с 23 на 24 августа в Сирии произошел мощный на газопроводе в районе столицы страны, Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство SANA. 

В результате взрыва изначально не работало электричество по всей стране, затем постепенно с помощью резервных генераторов энергии  его начали восстанавливать. Наиболее пострадали районы Адры и Думайра. Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим подтвердил, что взрыв произошел как следствие теракта. 

Власти Сирии объявили о теракте на территории страны

"Экспертная комиссия сразу выехала на место происшествия. После оперативной оценки ситуации все указывает, что это был террористический акт", подытожил Ганим.

На данный момент информации о погибших или пострадавших нет. 

Как ранее сообщали "Комментарии", в Сирии во время атаки на войска российской армии погиб генерал. 



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