Власти Сирии объявили о теракте на территории страны

В ночь с 23 на 24 августа в Сирии произошел мощный на газопроводе в районе столицы страны, Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

В результате взрыва изначально не работало электричество по всей стране, затем постепенно с помощью резервных генераторов энергии его начали восстанавливать. Наиболее пострадали районы Адры и Думайра. Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим подтвердил, что взрыв произошел как следствие теракта.

"Экспертная комиссия сразу выехала на место происшествия. После оперативной оценки ситуации все указывает, что это был террористический акт", подытожил Ганим.

На данный момент информации о погибших или пострадавших нет.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Сирии во время атаки на войска российской армии погиб генерал.





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