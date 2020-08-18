В Сирии совершена атака на военных РФ. Среди погибших - генерал

В Сирии во время движения автоколонны российских войск произошел взрыв, вследствие которого погиб генерал. Об этом сообщили "Факты" со ссылкой на Министерство обороны России.

Согласно опубликованной информации, инцидент произошел примерно в 15 км от города Дейз-эз-Зора, во время следования колонны техники. Предварительно, причиной взрыва было самодельное взрывное устройство.

Фото: Михаил Алаеддин, РИА Новости

В результате взрыва жертвами стали шестеро человек: генерал-майор РФ Вячеслав Гладких, командующий национальной обороны Дейр эз-Зора Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир и четверо его подчиненных. Еще трое российских военных получили ранения разной степени тяжести.

О Гладких известно, что он являлся заместителем командующего 36-й общевойсковой армией, служил в Забайкалье. Звание генерал-майора было присвоено ему указом президента Российской Федерации в декабре 2016-го.

В Минобороны РФ пообещали приставить погибшего генерала к награде посмертно.

Ответственность за атаку на себя пока никто не взял.

Как известно, Россия уже нескольких лет официально воюет в Сирии. До этого туда отправляли наемников из ЧВК Вагнера.

Ранее издание "Комментарии" сообщали, что Лукашенко передал 32 задержанных боевиков ЧВК "Вагнера" России.

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