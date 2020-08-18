В Сирии совершена атака на военных РФ. Среди погибших - генерал

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Дмитрий Симоненко
В Сирии во время движения автоколонны российских войск
произошел взрыв, вследствие которого погиб генерал. Об этом сообщили "Факты" со ссылкой на Министерство
обороны России.
Согласно опубликованной информации, инцидент произошел примерно
в 15 км от города Дейз-эз-Зора, во время следования колонны техники. Предварительно,
причиной взрыва было самодельное взрывное устройство.
Фото: Михаил Алаеддин, РИА Новости
В результате взрыва жертвами стали шестеро человек: генерал-майор РФ
Вячеслав Гладких, командующий национальной обороны Дейр эз-Зора Аль-Меядин
Мухаммад Тайсар Аз-Захир и четверо его подчиненных. Еще трое российских военных
получили ранения разной
степени тяжести.
О Гладких известно, что он являлся заместителем командующего
36-й общевойсковой армией, служил в Забайкалье. Звание генерал-майора было
присвоено ему указом президента Российской Федерации в декабре 2016-го.
В Минобороны РФ пообещали приставить погибшего генерала к награде
посмертно.
Ответственность за атаку на себя пока никто не взял.
Как известно, Россия уже нескольких лет официально воюет в
Сирии. До этого туда отправляли наемников из ЧВК Вагнера.
Ранее
издание "Комментарии" сообщали, что Лукашенко передал 32 задержанных боевиков ЧВК "Вагнера" России.
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