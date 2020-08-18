kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.08.2020

BTC/USD

12029.76

ETH/USD

425.09

LTC/USD

66.67

НБУ 18.08.2020

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия В Сирии совершена атака на военных РФ. Среди погибших - генерал
commentss НОВОСТИ Все новости

Актуально В Сирии совершена атака на военных РФ. Среди погибших - генерал

О погибшем генерале РФ известно, что он занимал должность заместителя командующего 36-й общевойсковой армией, служил в Забайкалье

сегодня, 20:40
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Сирии во время движения автоколонны российских войск произошел взрыв, вследствие которого погиб генерал. Об этом сообщили "Факты" со ссылкой на Министерство обороны России.

Согласно опубликованной информации, инцидент произошел примерно в 15 км от города Дейз-эз-Зора, во время следования колонны техники. Предварительно, причиной взрыва было самодельное взрывное устройство.

В Сирии совершена атака на военных РФ. Среди погибших - генерал

Фото: Михаил Алаеддин, РИА Новости

В результате взрыва жертвами стали шестеро человек: генерал-майор РФ Вячеслав Гладких, командующий национальной обороны Дейр эз-Зора Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир и четверо его подчиненных. Еще трое российских военных получили ранения разной степени тяжести.

О Гладких известно, что он являлся заместителем командующего 36-й общевойсковой армией, служил в Забайкалье. Звание генерал-майора было присвоено ему указом президента Российской Федерации в декабре 2016-го.

В Минобороны РФ пообещали приставить погибшего генерала к награде посмертно.

Ответственность за атаку на себя пока никто не взял.

Как известно, Россия уже нескольких лет официально воюет в Сирии. До этого туда отправляли наемников из ЧВК Вагнера.

Ранее издание "Комментарии" сообщали, что Лукашенко передал 32  задержанных боевиков ЧВК "Вагнера" России.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!